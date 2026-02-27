Palkittu politiikan aikakauslehti.
Työmarkkinat

27.2.2026 08:08 ・ Päivitetty: 27.2.2026 08:08

Tässä on Teknologiateollisuuden uusi toimitusjohtaja

Liisa Takala

Taina Susiluoto on valittu Teknologiateollisuus ry:n uudeksi toimitusjohtajaksi.

Demokraatti

Demokraatti

Teknologiateollisuus ry:n nykyinen toimitusjohtaja Minna Helle siirtyy Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) toimitusjohtajaksi huhtikuun alussa. Suosiluoto aloittaa tehtävässään 1.3.2026.

Susiluoto on aiemmin toiminut johtotehtävissä urheilun keskusjärjestössä Olympiakomiteassa, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:ssa, työ- ja elinkeinoministeriössä sekä puolustusministeriössä.

Susiluoto on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri.

