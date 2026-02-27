Työmarkkinat
27.2.2026 08:08 ・ Päivitetty: 27.2.2026 08:08
Tässä on Teknologiateollisuuden uusi toimitusjohtaja
Taina Susiluoto on valittu Teknologiateollisuus ry:n uudeksi toimitusjohtajaksi.
Teknologiateollisuus ry:n nykyinen toimitusjohtaja Minna Helle siirtyy Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) toimitusjohtajaksi huhtikuun alussa. Suosiluoto aloittaa tehtävässään 1.3.2026.
Susiluoto on aiemmin toiminut johtotehtävissä urheilun keskusjärjestössä
Susiluoto on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.