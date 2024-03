Tästä Isis-K syyttää Putinia – ryhmän taustat Afganistanissa ja Pakistanissa

Moskovan verisen terrori-iskun tekijäksi ilmoittautunut Isis-K on äärijärjestö Isisin afganistanilainen ja pakistanilainen haara, joka tunnetaan myös nimellä Vilayat Khorasan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Terrorismiasiantuntija Colin P. Clarke kertoi yhdysvaltalaislehti New York Timesin (NYT) mukaan, että Isis-K on kiinnittänyt kahden viime vuoden aikana pakkomielteisesti huomiotaan Venäjään. Äärijärjestö on kritisoinut propagandassaan usein Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia.

- Isis-K syyttää Kremliä siitä, että sillä on muslimien verta käsissään, Clarke sanoi NYT:lle perjantaina paikallista aikaa.

Tällä Isis-K viittaa hänen mukaansa Venäjän toimiin Afganistanissa, Tshetsheniassa ja Syyriassa.

MAALISKUUSSA Venäjän viranomaiset sanoivat surmanneensa Isis-K:n jäseniä operaatiossa Kalugan alueella Venäjällä, kertoi uutistoimisto AFP. Venäjän mukaan surmatut militantit olivat suunnitelleet iskua synagogaan Moskovassa.

NYT:n mukaan Yhdysvaltain viranomaiset olivat kertoneet suoraan Venäjälle tiedustelutietoista, jotka viittasivat lähestyvään hyökkäykseen. Yhdysvaltain viranomaiset varoittivat maaliskuun alkupuolella julkisesti mahdollisesta iskusta.

NYT:n mukaan ei ole varmuutta, kuinka paljon enemmän tietoa Yhdysvallat antoivat suoraan yksityisesti Venäjälle kuin julkisessa varoituksessa.

Tutkija ja terrorismiin erikoistuneen Militant Wire -sivuston perustaja Lucas Webberin mukaan Isis-K:sta on viime aikoina tullut Isisin kansainvälisin ryhmä.

- (Ryhmä on käynnistänyt) kunnianhimoisen ja aggressiivisimman kampanjan nostaakseen hyökkäyskykyään ulkomailla hyökätäkseen erilaisia vihollisia kohtaan ulkomailla, Webber sanoi AFP:n mukaan.

Isis-K:n onnistui nostaa profiiliaan terroristijärjestöjen keskuudessa sen jälkeen, kun Yhdysvallat veti joukkonsa pois Afganistanista kesällä 2021 ja Taleban palasi maan johtoon.

ISIS-K teki elokuussa 2021 Kabulin kansainvälisellä lentokentällä tuhoisan itsemurhaiskun, jossa kuoli 170 siviiliä ja 13 yhdysvaltalaissotilasta.

Tänä päivänä Isis-K tuottaa enemmän monikielistä propagandamateriaalia kuin mikään muu haara sitten Isisin valtioprojektin kukistumisen Syyriassa ja Irakissa.

AFP:n mukaan tiistaina Saksa otti kiinni kaksi afganistanilaista jihadistia epäiltyinä iskun suunnittelemisesta Ruotsin parlamenttiin Koraanin polttamisten vuoksi.

Isis-K:n perustivat vuonna 2015 Pakistanin Talebaniin pettyneet jäsenet, jotka innoittuivat alueelle levinneestä Isisistä ja omaksuivat vieläkin väkivaltaisemman version islamintulkinnasta, kertoi New York Times.

Lehden mukaan Yhdysvallat on ilmaiskuillaan ja afganistanilaisten kommandojoukkojen hyökkäyksissä saanut heikennettyä ryhmää niin, että sen jäsenistö on laskenut puoleen entisestään.

NYKYISIN Isis-K:lla arvioidaan olevan noin 1 500-2 000 militanttia, ja monet sen alkuperäisistä johtajista on surmattu, New York Times kertoi.

Tänä päivänä Taleban käy taisteluita Isis-K:ta vastaan.

Asiantuntijoiden mukaan Isis-K:lla on tiiviit kytkökset johtojärjestöönsä, alkuperäiseen Isisiin.

Lähi-idässä Isisillä oli vahvimmillaan hallussaan 88 000 neliökilometrin kokoinen, Syyriasta Pohjois-Irakiin ulottuva alue, jota se väitti oikeaoppiseksi islamilaiseksi valtioksi ja jolla se hallitsi väkivaltaisesti melkein kahdeksaa miljoonaa ihmistä.

Muslimivaltiot ympäri maailmaa ovat luokitelleet järjestön terroristijärjestöksi.

VAIKKA Isis on sittemmin lyöty eikä sillä ole enää omaa “valtiota”, YK varoitti viimeksi helmikuussa Isisin uhan olevan yhä suuri ja että ryhmä on levinnyt erityisesti Afrikassa.

BBC:n mukaan Isisillä arvioitiin viime vuonna olleen yhteensä noin 6 000-10 000 militanttia Syyriassa ja Irakissa.

He toimivat siellä enimmäkseen kaupunkialueiden ulkopuolella ja tekevät esimerkiksi väijytyksiä ja pommituksia maanteillä, BBC kertoi.