Tätä ei moni odottanut: Allegro-junat palaavat liikenteeseen

Aiemmin Allegro-nimellä Venäjän-matkoistaan tunnetut junat aloittavat liikennöinnin VR:n reiteillä Helsingistä Turkuun ja Ouluun. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Allegrojen uusi nimi on vastedes Pendolino Plus. Kalusto aloittaa liikennöinnin tämän vuoden lopulla, VR kertoi torstaina.

Pendolino Plus -junat tulevat osittain korvaamaan reiteillä nykyisin liikennöiviä intercity- ja Pendolino-junia. Uusi kalusto ei vaikuta matka-aikaan, ja reiteillä pysähdytään samoilla asemilla kuin nyt.

Allegrojen käyttöönotto vapauttaa muita junamalleja VR:n maakuntareiteille.

VR KESKEYTTI Allegro-junien liikennöinnin Helsingin ja Pietarin välillä maaliskuussa 2022 sen jälkeen, kun Venäjä oli aloittanut laajan hyökkäyssodan Ukrainassa.

VR otti junat haltuunsa vuoden 2023 lopulla, kun Venäjän valtion rautatiet (RZD) oli laiminlyönyt taloudelliset velvoitteensa Karelian Trains -yhteisyrityksessä. VR ilmoitti jo tuolloin, että kalusto aiotaan tuoda kotimaan kaukoliikenteeseen.

Allegro-nimellä kulkeneet Sm6-junat ovat kallistuvakorisia suurnopeusjunia, joiden huippunopeus on 220 kilometriä tunnissa. Junia on neljä, ja niissä jokaisessa on seitsemän vaunua. Junat ovat Alstomin Italiassa valmistamia.

JUNAKALUSTOA kohtaan on ollut kiinnostusta Suomen ulkopuolellakin, sillä Ukrainan valtion rautatieyhtiö pyysi keväällä 2023 Suomea luovuttamaan sille kaikki neljä Allegro-junaa.

Pyyntö ei kuitenkaan johtanut mihinkään, sillä junien luovuttamisen katsottiin edellyttävän Karelian Trainsin omistajien yksimielisyyttä.

Junat olisivat sopineet Ukrainan sisäiseen liikenteeseen, sillä Suomessa ja Ukrainassa on sama rautateiden raideleveys.