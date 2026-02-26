Palkittu politiikan aikakauslehti.
Talous

26.2.2026 15:06 ・ Päivitetty: 26.2.2026 15:06

Tätä rahaa on – työeläkevaroissa huima kasvu loppuvuonna

Työeläkevarojen sijoitettavissa oleva määrä on tällä hetkellä 285 miljardia euroa, kertoi Työeläkevakuuttajat Tela torstaina.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Työeläkevarat kasvoivat viime vuonna 14 miljardilla eurolla. Vuoden viimeinen neljännes toi varoihin kasvua 6 miljardin euron verran.

Telan mukaan osakemarkkinat kehittyivät nousujohteisesti loppuvuotta kohden, vaikka alkuvuonna osakemarkkinoiden kehitystä varjosti geo- ja kauppapoliittisten jännitteiden kiristyminen. Alkaneen vuoden sijoitusnäkymiä Tela pitää maltillisen optimistisina.

VAROJEN NIMELLINEN tuotto viime vuodelta oli 7,4 prosenttia. Reaalituotto, joka huomioi inflaation kokonaistuottoa vähentävänä, oli 7,2 prosenttia.

Telan mukaan eläkerahastoista ja niiden tuotoista katetaan tällä hetkellä yksityisaloilla runsas viidennes eläkemenosta. Osuus kasvaa lähitulevaisuudessa neljännekseen.

