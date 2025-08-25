Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

25.8.2025 09:57 ・ Päivitetty: 25.8.2025 09:58

Ministeri Tavio ei kannata Gazan lasten auttamista Suomessa

LEHTIKUVA / MIKKO STIG
Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Tavio (ps.) ja ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) suurlähettiläskokouksessa Helsingissä 25. elokuuta.

Petteri Orpon (kok.) hallitus ei ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavion (ps.) mukaan tule syksyllä esittämään Palestiinan tunnustamista, vaikka kansainvälinen paine tunnustamisen suhteen kasvaisi.

Simo Alastalo

Demokraatti

Tavio kommentoi kysymystä ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä Helsingissä maanantaina.

– En näe, että se olisi ajankohtaista. Hyvä lähtökohta tällä hetkellä on luonnollisesti se diplomaattisesti valittu tie, mitä on pitkäjänteisesti tuettu eli kahden valtion mallin kannattaminen. Nyt tietysti olisi akuuttia saada aikaan sodan loppuminen Gazassa ja ensisijaisesti tappamisen ja inhimillisen kärsimyksen lopettaminen, Tavio muotoili.

Palestiinan tunnustaminen sai julkisuudessa lisää kierroksia sen jälkeen, kun tasavallan presidentti Alexander Stubb totesi heinäkuun lopussa olevansa valmis tunnustamiseen mikäli hallitus antaa asiasta esityksen. Hallituspuolueista perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit irtisanoutuivat ajatuksesta.

PÄÄMINISTERIPUOLUE kokoomuksesta on asetuttu hallituskumppaneiden kanssa useita kertoja eri linjoille Palestiina-kysymyksessä. Petteri Orpo sanoi sunnuntaina Ylen pääministerin haastattelutunnilla, että Suomi selvittää mahdollisuutta tuoda haavoittuneita lapsia Gazan alueelta sairaalahoitoon Suomeen. Myös tämä avaus tyrmättiin perussuomalaisten taholta. Tavio jatkoi maanantaina puolueensa linjalla.

– Se ei vaikuta edes loukkaantuneiden lasten itsensä osalta optimaaliselta ratkaisulta enkä näe sitä ainakaan humanitaarisen rahoituksen kannalta järin kustannustehokkaana vaihtoehtona, Tavio sanoi.

Lasten tuomiseen Suomeen tarvittaisiin Tavion arvion mukaan sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön yhteistyötä.

– Näin ollen en itse arvioi sen olevan realistista.

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) kirjoitti pääministerin haastattelutunnin jälkeen X:ssä Suomen olevan ensisijaisesti vastuussa Suomesta ja suomalaisista.

– Niin kauan kuin maa on korviaan myöten veloissa ja omien kansalaisten palvelut sakkaa, me emme voi hyvesignaloida ja haihatella joka paikassa, Rantanen kirjoitti.

Tavion mukaan pääministeri Orpo ei ole käynyt ennen eilisiä Gaza-lausuntojaan keskustelua ainakaan hänen kanssaan.

– Jos toisaalta oltaisiin, olisin sanonut suhtautuvani siihen kielteisesti.

HALLITUKSEN sisällä on Tavion mukaan yksimielisyys kahden valtion mallin toteuttamisesta, humanitaarisen tuen jatkamisesta, Hamasin tuomisemisesta ja israelilaisten panttivankien vapauttamisen vaatimisesta.

Tavio katsoi, että polusta, jolla tavoitteisiin pyritään on hallituksen sisällä erimielisyyttä, joka nousee välillä liiankin periaatteelliseksi.

– Palestiina-kysymyksestä tuntuu tulleen kotimaistakin vasemmiston identiteettipolitiikkaa. Voi olla, että Yhdysvalloista tulee myös sitä puolta, että Israelista tulee oikeistolle osa oikeiston identiteettiä, mutta en näe sitä niin vahvasti. Tuolla kaduilla on enempi marssimassa jokseenkin vasemmistolaiset Palestiinan tukijat.

– Ehkä tämä konfliktien identiteettipolitisoiminen tekee keskustelusta vaikeampaa.

Ministereiden lausunnot kääntyvät Tavion mukaan mediassa herkästi pro-Palestiina tai pro-Israel kannaksi.

– Uskon keskitien löytämiseen ja sen kulkemiseen tässä asiassa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Antti Ronkainen

Kolumnit
23.8.2025
Velkajarru on leikkausten ikiliikkuja – ja talouspolitiikan toiveajattelua
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
22.8.2025
Janne Riiheläinen: Unohtakaa ajatus pysyvän rauhan paluusta Eurooppaan
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Musiikki
24.8.2025
Konserttiarvio: Ultra Bran suuri soundi sopi stadionin mittasuhteisiin
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU