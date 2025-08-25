Ministeri Tavio ei kannata Gazan lasten auttamista Suomessa

Petteri Orpon (kok.) hallitus ei ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavion (ps.) mukaan tule syksyllä esittämään Palestiinan tunnustamista, vaikka kansainvälinen paine tunnustamisen suhteen kasvaisi. Simo Alastalo Demokraatti

Tavio kommentoi kysymystä ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä Helsingissä maanantaina.

– En näe, että se olisi ajankohtaista. Hyvä lähtökohta tällä hetkellä on luonnollisesti se diplomaattisesti valittu tie, mitä on pitkäjänteisesti tuettu eli kahden valtion mallin kannattaminen. Nyt tietysti olisi akuuttia saada aikaan sodan loppuminen Gazassa ja ensisijaisesti tappamisen ja inhimillisen kärsimyksen lopettaminen, Tavio muotoili.

Palestiinan tunnustaminen sai julkisuudessa lisää kierroksia sen jälkeen, kun tasavallan presidentti Alexander Stubb totesi heinäkuun lopussa olevansa valmis tunnustamiseen mikäli hallitus antaa asiasta esityksen. Hallituspuolueista perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit irtisanoutuivat ajatuksesta.

PÄÄMINISTERIPUOLUE kokoomuksesta on asetuttu hallituskumppaneiden kanssa useita kertoja eri linjoille Palestiina-kysymyksessä. Petteri Orpo sanoi sunnuntaina Ylen pääministerin haastattelutunnilla, että Suomi selvittää mahdollisuutta tuoda haavoittuneita lapsia Gazan alueelta sairaalahoitoon Suomeen. Myös tämä avaus tyrmättiin perussuomalaisten taholta. Tavio jatkoi maanantaina puolueensa linjalla.

– Se ei vaikuta edes loukkaantuneiden lasten itsensä osalta optimaaliselta ratkaisulta enkä näe sitä ainakaan humanitaarisen rahoituksen kannalta järin kustannustehokkaana vaihtoehtona, Tavio sanoi.

Lasten tuomiseen Suomeen tarvittaisiin Tavion arvion mukaan sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön yhteistyötä.

– Näin ollen en itse arvioi sen olevan realistista.

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) kirjoitti pääministerin haastattelutunnin jälkeen X:ssä Suomen olevan ensisijaisesti vastuussa Suomesta ja suomalaisista.

– Niin kauan kuin maa on korviaan myöten veloissa ja omien kansalaisten palvelut sakkaa, me emme voi hyvesignaloida ja haihatella joka paikassa, Rantanen kirjoitti.

Tavion mukaan pääministeri Orpo ei ole käynyt ennen eilisiä Gaza-lausuntojaan keskustelua ainakaan hänen kanssaan.

– Jos toisaalta oltaisiin, olisin sanonut suhtautuvani siihen kielteisesti.

HALLITUKSEN sisällä on Tavion mukaan yksimielisyys kahden valtion mallin toteuttamisesta, humanitaarisen tuen jatkamisesta, Hamasin tuomisemisesta ja israelilaisten panttivankien vapauttamisen vaatimisesta.

Tavio katsoi, että polusta, jolla tavoitteisiin pyritään on hallituksen sisällä erimielisyyttä, joka nousee välillä liiankin periaatteelliseksi.

– Palestiina-kysymyksestä tuntuu tulleen kotimaistakin vasemmiston identiteettipolitiikkaa. Voi olla, että Yhdysvalloista tulee myös sitä puolta, että Israelista tulee oikeistolle osa oikeiston identiteettiä, mutta en näe sitä niin vahvasti. Tuolla kaduilla on enempi marssimassa jokseenkin vasemmistolaiset Palestiinan tukijat.

– Ehkä tämä konfliktien identiteettipolitisoiminen tekee keskustelusta vaikeampaa.

Ministereiden lausunnot kääntyvät Tavion mukaan mediassa herkästi pro-Palestiina tai pro-Israel kannaksi.

– Uskon keskitien löytämiseen ja sen kulkemiseen tässä asiassa.