”Täysin poliittinen arvovalinta” – hallituksen ei ole pakko lisätä lapsiperheköyhyyttä, kansanedustaja huomauttaa

Kansanedustaja Riitta Kaarisalo (sd.) pitää käsittämättömänä, että lapsiperheköyhyys lisääntyy ja samaan aikaan hallituksella on varaa alentaa veroja ministerien tuloluokalta ja rikkailta. Demokraatti Demokraatti

Kaarisalo muistuttaa, että SDP on vaatinut, että sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistetuista leikkauspäätöksistä tehdään kattavat vaikutusarviot. Niistä päättäjät saisivat tietoa siitä, miten eduskunnan säätämät lait vaikuttavat kansalaisiin. SDP on ollut huolissaan siitä, että vaikutukset osuisivat kohtuuttomalla tavalla samoihin kotitalouksiin ja ihmisiin.

Kaarisalo nostaa esiin sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tiistaina julkaiseman arviointimuistion jo tehtyjen leikkausten ja tulevan toimeentulotukiuudistuksen vaikutuksista. Muistion mukaan hallituksen leikkaukset eivät ”ole ongelmattomia perus- ja ihmisoikeusvelvoitteiden valossa, kun otetaan huomioon leikkausten yhteisvaikutukset eri ihmisryhmiin”.

– Jo tehdyt leikkaukset ovat kohdistuneet vielä ennakoitua voimakkaammin kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin. Toisekseen toimeentulotuki ei ole enää pystynyt kompensoimaan muihin etuisuuksiin tehtyjä leikkauksia, Kaarisalo sanoo tiedotteessa.

– Kun huomioidaan tuleva toimeentulotuen uudistus, joka siis käytännössä tarkoittaisi leikkauksia tähän viimesijaiseen turvaan, köyhyys suomessa kasvaa entisestään. Viimeisimmän arvion mukaan lapsiköyhyys tulee koskettamaan yli 30 000 lasta ja nuorta. Tämä on häpeällistä, hän toteaa.

Kaarisalo muistuttaa, että STM:n mielestä lapsen edun ja lapsen oikeuksien toteutumisen näkökulmasta tulisi välttää etenkin lapsiköyhyyttä lisääviä politiikkatoimenpiteitä.

– Milloin ministerit Kaisa Juuso (ps.) ja Sanni Grahn-Laasonen (kok.) aikovat kuulla oman ministeriönsä huolta, Kaarisalo kysyy.

Kaarisalo huomauttaa, että on kyse valinnoista. Hänen mielestään julkisen talouden heikko tila on sinänsä peruste leikkauksille, mutta Kaarisalon mukaan ei ole oikein väittää, että vaihtoehtoja ei olisi.

– On täysin poliittinen arvovalinta alentaa miljardilla eurolla kaikkein rikkaimpien ja ministerin tuloluokkaan kuuluvien verotusta tai alentaa suuryritysten verotusta. Oli poliittinen arvovalinta tukea verovaroin monikansallisia terveysjättejä.