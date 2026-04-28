Täystyöllisyys auttaisi moneen valtion vaivaan

Yhteiskuntamme ei toimi nyt toivotulla tavalla. Konkurssien määrä on kasvanut jo viidettä vuotta, työttömyys on ennätyslukemissa, julkinen velka on hallitsematon ja lisää otetaan. Martti Suomi Puolueosaston puheenjohtaja, Mustasaari

Hallituksen suunnitelmana oli, että velanottoa ei jatketa ja työllistetään 100 000 suomalaista lisää. Suunnitelma ei ole pitänyt hallituskauden kolmena ensimmäisenä vuotena ja vain yksi vuosi on jäljellä. Valtionhoidon tila on yleisesti epäselvä.

Suunnitelma sadantuhannen ihmisen lisätyöllistämisestä oli hyvä, mutta riittämätön. Se ei ole toteutunut.

Suomen asiainhoidon kannalta valtion pitäisi mieluiten tavoitella täystyöllisyyttä. Jos työllisiä olisi kolmesataatuhatta enemmän (eli nykyiset työttömät), valtio saisi kaivattua verotuloa, jota nyt välttämättä tarvittaisiin.

TYÖLLISTÄMISEN sijaan valtio on alkanut säästää kansalaisten palveluista. Hallituksen tekemät päätökset ovat jakamassa kansalaisia – köyhiä köyhemmiksi ja rikkaita rikkaimmaksi.

Otetaan niiltä, joita paljon on, ei niiltä joilla paljon on. Sairaanhoidon maksuja korotetaan rajusti vaikka köyhyysrajan alapuolella ihmisten määrä on lisääntynyt ja lisääntyy.

Jos kaikilla työikäisillä olisi toimeentuloon riittävä työ, täystyöllisyyden aikana talous mahdollistaisi totta kai asioiden hoitamisen paremmin.

Kaikilla palkansaajilla ei ole työehtopimusta, joka määräisi vähimmäispalkan. Jokaisen työntekijän pitäisi olla oikeutettu alan keskimääräiseen ansioon, vaikka työehtosopimusta ei olisi. Nykyisin esimerkiksi pizzalähetit voivat jäädä toimeentuloloukkuun, koska palkka ilman työehtosopimusta on ala-arvoinen.

TÄYSTYÖLLISYYDESSÄ olisi varallisuutta koko yhteiskunnalle. Rahaa kertyisi riittävästi terveydenhoitoon, valtion menoihin ja eläkkeisiin.

Täystyöllisyys toisi verorahaa alijäämäiseen terveydenhoidon kassaan. Lisääntynyt palkkatyöntekijöiden määrä toisi lisää verotuloja valtiolle ja auttaisi valtioita ja kuntia talouden tasapainottamiseen.

Eläkejärjestelmä maassamme on hyvä. Täystyöllisyydessä eläkerahastokertymään ei tarvitsisi tehdä korotuksia.

Täystyöllisyyden aikana yrityksillä olisi maksimaallinen työvoima käytössä, ja yritysten tulot olisivat näin ollen suurempia. Täten työnantajien, valtion ja työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut voitaisiin pienentää pienemmän työttömyyden vuoksi.

Työttömyyskorvauksia ei tarvitsisi maksaa jos ei olisi työttömiä. Työntekijöiden ja valtion maksuosuutta voitaisiin vähentää pienentyneen työttömyyden johdosta. Tällä hetkellä työttömyyden kokonaiskulut ovat miljardeja.

Jos olisi täystyöllisyys, julkista velkaa voitaisiin maksaa vähitellen pois. Julkinen suurentunut velka on kasvattanut myös korkokuluja lisää.

Kirjoittaja on puolueosaston puheenjohtaja (sd.) Mustasaaresta.