”Täytyy muistaa, että mahdollisen tietomurron kohteena on ministeri Lintilä” – eduskunta selvittää Whatsapp-hakkerointia

Eduskunnan tietohallintopäällikön Ari Apilon mukaan mahdollisesta elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) Whatsapp-sovellukseen kohdistuneesta hakkeroinnista on käynnissä selvitys. Simo Alastalo Demokraatti

Lintilä kertoi perjantaina, että hänen eduskuntapuhelimensa Whatsapp-sovellus on kaapattu ja tililtä on lähetty sisällöltään ”mielenkiintoisia” viestejä. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

– Meillä on tekninen selvitys meneillään, että mitä siinä on tapahtunut. Tili on Lintilän, ei eduskunnan, mutta puhelin on eduskunnan. Sen takia pyrimme tukemaan Lintilää, jotta saisimme selville, mitä siinä on tapahtunut, Apilo kertoo Demokraatille.

Millaisella aikataululla te tätä selvitystyötä teette ja oletteko päässeet jo aloittamaan?

– Pyrimme tekemään sen mahdollisimman pian. Täytyy muistaa, että mahdollisen tietomurron kohteena on ministeri Lintilä. Kyseessä on Lintilän tili, jolloin se, mitä voimme sanoa siitä tuloksesta, on aika rajoitettua. On ministeri Lintilän asia, että mitä siitä tutkinnasta kerrotaan julkisuuteen.

Onko kansanedustajien Whatsapp-tilejä hakkeroitu aikaisemmin?

– En voi kommentoida tuota kansanedustajien osalta, mutta yleisellä tasolla voin sanoa, että niitä on hakkeroitu.

KUINKA monimutkainen operaatio Whatsapp-tilin kaappaus on, onnistuuko se ihan keneltä vaan?

– Joissakin tapauksissa se voi olla aika yksinkertaistakin. Siihen on ohjeita alan lehdissä, mutta kaikissa tapauksissa se ei mene läpi niin helposti. En mene sanomaan miten tässä tapauksessa.

Onko eduskunnalla suojausstandardit, joita kansanedustajien odotetaan noudattavan? Ovatko suojaukset olleet Lintilällä käytössä?

– Tästä tapauksesta en kommentoi mitään, mutta olemme opastaneet turvalliseen käyttöön kaikkien someappien osalta. Kiinnitämme siihen paljon huomiota ja pidämme sitä hirveän tärkeänä. En voi avata ohjeistusta tarkemmin.

Lintilä kertoi tänään aiemmin Demokraatille käyttäneensä puhelintaan eduskunnan ohjeiden mukaan.