Teatteriarvio: Kalasatama on riemukas mutta tempoileva komedia

Mikä neuvoksi, jos aika ja yhteiskunta tuntuvat ajaneen ohi?

Näin näyttää käyneen Riksulle, maailmaa keski-iän katveesta tarkkailevalle lesbonaiselle, joka on jumiutunut menneeseen, jonnekin kasarin ja ysärin vaiheille. Aikaan, jolloin elämä tuntui selkeämmältä eikä seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisista määritelmistä ollut vielä tietoa.

Ryhmäteatterissa kevätsesongin Kalasatama on Tuuve Aron samannimiseen kirjaan pohjautuva yhden henkilön identiteettikriisin ruumiinavaus. Aron kymmenes romaani on moneen suuntaan kurottava, yhteiskunnallinen tilinteko, joka on saanut käsikirjoittaja Salla Viikan käsittelyssä rinnalleen kokonaan uutta materiaalia. Kirjan minäkertoja on fyysistynyt karismaattisen Joanna Haarttin esittämäksi Riksuksi, jonka on vaikea hahmottaa itseään yhteiskunnan yhä vain monimutkaistuvammissa lokeroissa. Vaikka maailma onkin avautunut, meinaa tältä ”lesbomummelilta” loppua happi. Kun Riksun isä kuolee ja avioero yllättää, elämästä tuntuu menevän järki lopullisesti.