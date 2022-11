Teatteriarvio: Miten olla oman elämänsä Jane Fonda?

Teatteri Jurkassa on tarjolla mielikuvituksekas, kahden näyttelijän voimin toteutuva matka rohkeuteen. Matkaoppaana toimii ikoninen amerikkalaisnäyttelijä. Eeli Vilhunen

Jane Fonda (s. 1937) on elänyt pitkän ja vaiherikkaan elämän. Mukaan on mahtunut Hollywoodin kirkkaimmat valot Oscar-palkintoineen, avioliittoja ja perheen perustamista, aikanaan kohauttanutta Vietnamin sodan vastustusta ja muuta aktivismia sekä tietysti lukuisia kuntoiluvideoita. Lista tuntuu loputtomalta.

Nyt 84-vuotiaana Fonda ei ole suinkaan pysähtynyt, vaan meno on pysynyt intensiivisenä. Muutamaan viime vuoteen on mahtunut huippusuosittu Netflix-sarja Grace and Frankie sekä jälleen yksi pidätetyksi joutuminen ilmastonmuutosta vastustavassa mielenosoituksessa.

Tällä hetkellä Fonda taistelee imusolmukesyöpää vastaan. Hänen ilmeisen täysi ja hyvin eletty elämänsä on omiaan herättämään ihailua, kateuttakin. Missä on elämän harmaus, ankeus ja ne tylsät hetket?

Salla Viikka on napannut kiinni Fondan ympärillä leijuvaan kultapölyyn, ja kirjoittanut Teatteri Jurkkaan näytelmän Jane! Jane! Jane!, joka kietoutuu Fondan uskomattomaltakin kuulostavan elämän ympärille.

TEATTERI

Teatteri Jurkka

Salla Viikka: Jane! Jane! Jane! Jane! Jane! Jane! Ohjaus Sini Pesonen – Koreografia Maija Nurmio – Skenografia ja videot Tinja Salmi – Äänisuunnittelu Pauli Riikonen – Valot Saku Kaukiainen – Näyttämöllä Aija Pahkala ja Heli Hyttinen

Päähenkilönä on Joku, hieman hajuton ja mauton sekä hukassa itsensä kanssa oleva nuori aikuinen. Joku potee krapulaansa, kun yhtäkkiä huoneeseen ilmestyy kuin tyhjästä ihka oikea Jane Fonda. Ankea loisteputkivalo vaihtuu kimallukseen ja tila on täynnä energiaa. Yleisökin tuntuu hieman häkeltyvän kontrastista. Fondan superfanina Joku lähtee Janen matkaan etsimään omaa sisäistä, sammumaan päässyttä liekkiään.

Pääosissa nähdään Heli Hyttinen Jokun roolissa ja Aija Pahkala Jane Fondana. Yhdessä he kuljettavat yleisöä paitsi pitkin Fondan henkilöhistoriaa, myös reitille kohti Jokun sisäisiä lukkoja.

ESITYS LIUKUU monissa teemoissa ja tunnelmissa. Se on raikas ylistyslaulu Jane Fondalle ja parhaimmillaan todella hauska. Varsinkin Marianne-karkkien oivaltava käyttö ja Fondan intensiiviset kokovartaloväristykset naurattavat.

Jane Fondan elämän ja uran kautta aukeaa näkymiä kuitenkin myös synkempiin aiheisiin. Halu miellyttää ja suoranaisesti alistua varsinkin miesten tahdon edessä on toteutettu yksinkertaisella mutta sitäkin ahdistavammalla tavalla.

Aija Pahkala onnistuu kiteyttämään suoritukseensa hienosti Jane Fondan läsnäoloa ja valovoimaa. Hänen Fondansa on toisaalta yli-ihmiseltä vaikuttava aerobic-kuningatar, mutta samalla epävarma ja virheitä tekevä. Ikonista hahmoa siis myös lasketaan esityksessä jalustaltaan. Hyttisen rasittavankin estynyt sekä ahdistunut Joku toimii tässä Fondan säihkeelle sopivana kontrastina.

Hyttinen tekee myös liudan pienempiä rooleja Fondan aviomiehinä. Erityisesti limainen Roger Vadim Fondan Pariisin vuosista jää mieleen.

Esityksen fantasia toistuu Jurkan hopeisissa glitter-seinissä, joihin Tinja Salmen videosuunnittelussa heijastuu elementtejä Fondan elämästä. Näkyviin tulevat niin aerobic-videot kuin Barbarella-elokuvan scifi-maailma.

Jane! Jane! Jane! -esityksessä on raikkautta ja varsinkin ensimmäinen puoliaika imaisee vaivatta mukaansa. Toisella puoliskolla esitys päätyy hieman toistamaan itseään ja sanomaa alleviivataan turhankin hanakasti. Kokonaisuus säilyy silti ilahduttavan eloisana. Ohjaaja Sini Pesonen kysyykin, miten voisimme olla elämässämme edes vähän rohkeampia? Edes vähän kuin Jane Fonda?