Teatteriarvio: Raikulipoika turvanaisen taluttimessa

Vain kuukautta Tolstoi-klassikon Lahden avausillan jälkeen Lampela esittäytyy poikkeuksellisesti komediakirjoittajana ja -ohjaajana Helsingin kaupunginteatterin Arena-näyttämöllä, joka juuri tähän tyylilajiin on profiloitunut. Neljä vuotta sitten Lampela debytoi komediakirjoittajana Kansallisteatterin Willensaunassa mukavan sähäkällä vanha suola janottaa -tyyppisellä, screwball-komedian laariin sujahtavalla parisuhdemittelöllä Granada. Sen tapaan myös Arenassa nähtävä Turvamies on kirjoitettu kompaktisti kahden hengen sanailu- ja tilannekomediaksi.

Uutuus naurattaa riittoisasti, mutta myös antaa viitteitä siitä, ettei Lampela ihan omimmalla alueellaan ole.

Vastuu versus vapaus

Näytelmä vedättää katsojaa jo nimellään: turvamies ei ole mies lainkaan, vaikka kaikki tehtävän vaatimat fyysiset edellytykset ja perusagressiot ainakin maneeritasolla hallitseekin. Katja Küttnerin näyttelemä Mirka on hyvinkääläinen taksikuski-siivoja, joka on hakeutunut työurallaan kohti uusia haasteita eli turvapalveluita myyvän firman listoille. Hän saa ensimmäisen keikkansa, kun muuan teollisuuspamppu hakee kidnappausuhan tähden suojelua pojalleen. Tämä Antti Granqvist (Martti Suosalo) on turvaamiskohteeksi sittten aika vaativa tapaus. Hän on vastuuton party animal ja seikkailijaluonne, joka vähät välittäisi siitä, jos hänen isäukkonsa joutuisi pulittamaan pojastaan miljoonalunnaat.’