Teatteriarvio: Ruusu ja Seidi Haarlan omakohtaisista kokemuksista ammentava esitys hahmottelee lapsuutta uusiksi

Vuonna 2014 siskokset näyttelijä Seidi Haarla ja ohjaaja Ruusu Haarla tekivät yhdessä Teatterikorkeakouluun monologiesityksen Traumaruumis – erään 30-vuotiaan ruumiin elämän kerta. Esitys käsitteli Haarlan siskoksien väkivaltaista lapsuutta ruumiillisuuden kautta. EELI VILHUNEN

Nyt teos saa KOM-teatterin aulanäyttämöllä jatko-osan Uusi Lapsuus. Esityksessä siskokset jatkavat traumaattisen lapsuutensa käsittelyä ja yrittävät löytää sen uudelleen. Ohjaajan tehtävien ohella Ruusu Haarla nähdään nyt myös näyttämöllä yhdessä siskonsa Seidin kanssa.

Elämä on kehä

Mennyttä ei voi muuttaa ja eteenpäin olisi päästävä mutta jääkö lapsuus koskaan taaksemme? Voimmeko olla siitä ikinä vapaita?

Haussa on siis uusi lapsuus. ”Uuden Lapsuuden kuvitteleminen itselleen on pikemminkin esityksen suunta kuin lopputulos” sanoi Ruusu Haarla vastikään Helsingin Sanomien haastattelussa ennen ensi-iltaa. Uusi Lapsuus -esityksessä ihmisen elämä nähdään janan sijaan kehänä, jonka ytimessä lapsuus on, eli vaikuttaa näin kaikkeen. Myös edeltänyt Traumaruumis -esitys on kirjoitettu sisään tämän jatko-osansa maailmaan. Se esitys hiersiperheen välejä, ja tämä välirikko vaikuttaa yhä ja näytetään myös Uudessa Lapsuudessa.

Seidi ja Ruusu Haarla: Uusi Lapsuus Ohjaus, dramaturgia ja videosuunnittelu Ruusu Haarla – Lavastuss Ruusu Haarla ja Fabian Nyberg – Nukkesuunnittelu ja -rakennus Heini Maaranen. – Pukuvut Seidi ja Ruusu Haarla – Valot Fabian Nyberg – Videot Ruusu Haarla – Äänisuunnittelu Ruusu Haarla ja Antti Kemppainen – Näyttämöllä Seidi ja Ruusu Haarla; nauhalla Teuri Haarla

Vahvasti autofiktiivinen esitys on tilintekoa vanhemmille ja muille paikalla olleille aikuisille lapsuudesta, jonka tummana seuraava varjo on pitkä. Omilla nimillään esityksessä olevilla näyttelijöillä onkin vahva jakamisen halu ja lapsena koettu trauma on esityksessä alati läsnä ja kaiken keskiössä. Mitä trauma tekee ihmiselle itselleen, ihmissuhteille ja miten se heijastuu omiin lapsiin? Itselleen kehitetyt selviytymiskeinotkin voivat kääntyä lopulta itseään vastaan.

Kadotettu tila haltuun

KOM-teatterin aulaan on noussut 1980- ja -90-lukua henkivä, Ruusu Haarlan ja Fabian Nybergin lavastama keittiö. Tuo huone on valikoitunut Haarlan siskosten lapsuuden näyttämöksi, jossa menneisyyttä hahmotellaan uudelleen eri keinoin. Tilaa ottavat nyt aikuiseksi kasvaneet lapset, jotka tulivat vanhempiensa sivuuttamaksi muutama vuosikymmen sitten.

Esitys myös kysyy, mikä on lapsen totuus? Voiko traumaattisen lapsuuden seasta löytää myös jotain säilyttämisen arvoista?

Räpin, riimittelyn, laulun ja suoran kerronnan avulla lapsuutta käydään läpi eri kulmista. Esitystä rytmittävät videot, valokuvat ja perheeltä saadut kirjeet, joista siskosten isän kirjoittama tuo palan kurkkuun. Näkökulmissa rinnalle tuodaan esimerkiksi Seidin osapersoona, joka ei millään tahdo ymmärtää mitä siskokset esityksillään hakevat.

Muita perheenjäseniä paikkaavat oikeaan kokoon tehdyt nuket, joita raahataan milloin mihinkin asentoon tilanteita kuvittamaan. Niillä havainnollistetaan niin hellyyttä kuin myös väkivaltaa. Tyhjänä ja mykkänä rötköttävät nuket tuovat siskosten kokeman vanhempien välinpitämättömyyden paikoin rajustikin esiin. Etenkin rekonstruktio äidin uusioperheen hääkuvasta on vahva.

Esityksessä on voimakas, veitsenterällä liikkuva tunnelataus, ja esiintyjien läsnäolo on emotionaalisesti väkevää. Tunnelma oli latautunut myös yleisössä. Koronan määräämä pienempi katsomo kiteytti osaltaan tässä tarinan intiimiyttä. Etäisyyttä esityksen maailman ja katsomon välille olisi paikoin kaivannut kuitenkin enemmän. Varsinkin toisella puoliajalla kerronnan ja kohtausten suorempi tykitys sai kaipaamaan puskuria.

Uusi Lapsuus herättelee rankkuudestaan huolimatta myös toivoa, jota ammennetaan ennen kaikkea siskoudesta sekä rakkaudesta. Rakkaus voi parantaa, jos antaa sille tilan ja riittävän ajan.