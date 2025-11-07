Palkittu politiikan aikakauslehti.
Talous

7.11.2025 06:51 ・ Päivitetty: 7.11.2025 06:51

Teboil ei saanutkaan Gunvor-konsernista uutta omistajaa

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Venäläistaustainen Gunvor-konserni vetää pois ostotarjouksensa venäläisen öljy-yhtiö Lukoilin kansainvälisistä omistuksista. Gunvor kertoi asiasta X-viestipalvelussa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Teboilin omistava Lukoil ilmoitti viime viikolla sopineensa omistusten myymisestä venäläistaustaiselle Gunvorille. Myynnin taustalla ovat Yhdysvaltain ja Britannian Lukoilia vastaan asettamat pakotteet.

Kaupan toteutuminen olisi vaatinut ainakin Yhdysvaltojen pakoteviranomaisen hyväksynnän, sillä ilman sitä mikään länsimaissa toimiva pankki ei suostuisi tarjoamaan palveluitaan kaupan toteutumiseksi.

Gunvor on yksi maailman suurimmista raakaöljykauppiaista. Se on Kyprokselle rekisteröity energiayhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Sveitsissä. Sitä oli perustamassa vuonna 2000 venäläisoligarkki Gennadi Timtshenko, joka myi osuutensa yrityksestä vuonna 2014.

STT:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan Gunvorin yhteydet Venäjään ovat yhä vahvat.

VÄHÄN AIEMMIN Yhdysvaltain valtiovarainministeriö oli syyttänyt Gunvorin olevan Venäjän hallinnon asialla.

-  Presidentti (Donald) Trump on tehnyt selväksi, että sodan on päätyttävä välittömästi. Niin kauan kuin (Venäjän presidentti Vladimir) Putin jatkaa järjetöntä tappamista, Kremlin sätkynukke Gunvor ei koskaan saa lupaa toimia ja tehdä voittoa, valtiovarainministeriön X-viestipalvelussa julkaisemassa viestissä luki.

Gunvorin mukaan valtiovarainministeriön lausunto oli valheellinen. Konserni vakuutti X-viestipalvelussa kertoneensa omistussuhteistaan ja liiketoiminnastaan avoimesti ja läpinäkyvästi.

Gunvorin mukaan se on yli vuosikymmenen ajan pyrkinyt aktiivisesti etäännyttämään itseään Venäjästä. Yhtiö kertoo lopettaneensa liiketoimia asetettujen pakotteiden mukaisesti, myyneensä venäläisomistuksiaan ja tuominneensa julkisesti Venäjän käymän sodan Ukrainassa.

-  Toivotamme tervetulleeksi mahdollisuuden varmistaa, että tämä selkeä väärinkäsitys korjataan. Sillä välin Gunvor vetää pois tarjouksensa Lukoilin kansainvälisistä omistuksista, konserni kertoi viestissään.

YÖLLÄ Suomen aikaa tullut tieto tuli yllätyksenä suomalaisille Teboil-kauppiaille, kertoi kauppiaiden yhdistyksen puheenjohtaja Mikko Raitinpää STT:lle.

-  Luen juuri uutisia. Mutta huonolta tämä vaikuttaa, hän sanoi.

Muuta tietoa ostotarjouksen peruuntumisesta hän ei ollut saanut.

STT ei aamulla tavoittanut Teboilin edustajaa kommentoimaan ostotarjouksen peruuntumista.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
