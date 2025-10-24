Teboil vaikenee tilanteestaan, yrittäjillä ristiriitaista tietoa

Teboil-kauppiaiden yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Mikko Raitinpää kertoo STT:lle, että Teboil on ollut yhteydessä yrittäjiin ja viestinyt polttoaineiden riittävän. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Raitinpää ei kuitenkaan halunnut kommentoida sitä, onko huoltoasemilla tähän mennessä ollut ongelmia polttoaineiden saatavuudessa. Raitinpään omalla asemalla Ylöjärvellä ongelmia ei hänen mukaansa ole ollut, eikä niitä toistaiseksi ole odotettavissa.

STT ei tavoittanut perjantaina Teboilin markkinointi- ja viestintäjohtaja Toni Flycktiä, vaikka hän oli luvannut lisätietoa asiasta.

Yhtä vaitonaisia ovat Teboil-asemille polttoaineita kuljettavat logistiikkayritykset. Yhden kuljetusyrityksen toimitusjohtaja kieltäytyi kommentoimasta tilannetta, kahden muun firman toimitusjohtajia ei tavoitettu.

STT kertoi omien tietojensa perusteella keskiviikkona, että Neste on keskeyttänyt polttoaineiden toimittamisen Teboilille.

SAMAAN AIKAAN Helsingin Sanomien haastatteleman yrittäjän mukaan Teboilin rahaliikenne ei toimi normaalisti. Siikajoen Ruukin Teboil-yrittäjä Veli Lindelä sanoo lehdelle, että Teboilin maksamat hyvitykset eivät tule tällä hetkellä hänelle perille.

Lindelä kertoo, että hänellä oli sama tilanne jo viime viikolla. Hän otti tuolloin yhteyttä yhtiöön ja kuuli, että hyvitykset on maksettu, mutta pankki olisi jäädyttänyt ne. Lindelän mukaan tilanne jatkui 4-5 päivää, kunnes hyvitykset alkoivat taas tulla perille.

Lindelän mukaan hyvitysten tulo katkesi taas, kun Yhdysvallat ilmoitti pakotteista Teboilin omistavalle venäläiselle öljyjätti Lukoilille. Hän sanoo HS:lle kuulleensa, että joillakin muilla Teboil-yrittäjillä olisi ollut sama ongelma.

YHDYSVALLAT kertoi keskiviikkona asettavansa pakotteita venäläisille öljyjäteille Rosneftille ja Lukoilille. Viime viikolla Britannian hallitus kertoi asettavansa uusia Venäjä-pakotteita, jotka kohdistuvat Rosneftiin ja Lukoiliin.

Toimistopäällikkö Pekka Vasara Finanssivalvonnan rahanpesun estämisen toimistosta kertoi torstaina, että Fivan selvitysten perusteella Teboil näyttää olevan kokonaan Lukoilin omistuksessa. Teboil on siten pakotteiden kohteena.

Teboil itse on kommentoinut pakotteita tähän mennessä perin niukkasanaisesti.

- Olemme tietoisia pakotteista ja tutkimme niiden vaikutuksia yhtiön toimintaan parhaillaan, Teboilin markkinointi- ja viestintäjohtaja Flyckt viestitti torstaina STT:lle.

Flyckt lupasi haastattelun Teboilin tilanteesta STT:lle perjantaiksi, mutta STT ei tavoittanut häntä puhelinhaastatteluun iltapäivään mennessä. Flyckt sanoi, että asiassa on tapahtunut perjantain vastaisena yönä muutoksia. Hän ei kertonut tarkemmin, mitä nämä muutokset ovat.