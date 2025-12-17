Teemu Hankamäki valittiin Ylemmät toimihenkilöt YTN:n puheenjohtajaksi.

Ylemmät toimihenkilöt YTN:n syyskokous valitsi Tekniikan akateemiset TEKin työmarkkinajohtaja Teemu Hankamäen neuvottelujärjestön puheenjohtajaksi kaudelle 2026-2027. Demokraatti Demokraatti

YTN:n nykyinen puheenjohtaja, Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo luopuu tehtävästä kuluvan vuoden lopussa.

Teemu Hankamäki on toiminut YTN:n puheenjohtajana vuosina 2018-2023 sekä pääsihteerinä 2014-2017.

– Viime kevään vaikean neuvottelukierroksen tuloksena solmittiin työehtosopimukset lähtökohtaisesti kolmen vuoden ajalle. Nyt on hyvä hetki keskittyä trimmaamaan toimintaamme vastaamaan työmarkkinoiden ja sopimustoiminnan muutoksia, osana strategian uudistamistyötä ensi kevään aikana, Hankamäki sanoo tiedotteessa.

Hankamäen mukaan keskeisten työehtosopimusosapuolien pitäisi miettiä, miten viimeistään syksyllä 2027 alkavaa neuvottelukierrosta voidaan sujuivoittaa.

– Meiltä on valitettavasti purettu kokonaan sellaiset rakenteet, jossa suhteellisen laajalla joukolla haettaisiin yhteistä ymmärrystä siitä, millainen sopimusten kustannustaso kehittää palkansaajien ostovoimaa, huomioi yritysten tilanteen ja mikä on koko Suomen talouden myönteisen kehityksen kannalta optimaalista.

Hankamäen mukaan YTN:n perustehtävä ei muutu uuden strategian myötä – jatkossakin YTN neuvottelee ja solmii valtakunnalliset ja yrityskohtaiset työehtosopimukset jäsentensä eduksi.

– Aloitamme perustehtävän äärellä heti vuoden vaihteen jälkeen, sillä muusta sopimuskentästä poiketen ammattikorkeakouluja koskevan työehtosopimuksen voimassaolo päättyy 31.3.2026. Neuvottelut sopimuksen uudistamisesta alkavat Sivistysala ry:n kanssa tammikuun aikana, Hankamäki kertoo.

NEUVOTTELUJÄRJESTÖN varapuheenjohtajiksi valittiin johtava lakimies Kati Hallikainen Insinööriliitosta, työmarkkinajohtaja Riku Salokannel Suomen Ekonomeista ja edunvalvontajohtaja Ville-Veikko Rantamaula Tradenomeista.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Hannele Aikio (TEK), Kimmo Koskinen (TEK), Jyrki Kopperi (IL), Lasse Laurikainen (IL), Kosti Hyyppä (Ekonomit), Olli Kaure (Akavan Erityisalat), Sirpa Leppäluoto (ASIA), Mikko Salo (Vakava) ja Nuutti Pursiainen (YKA).

YTN on yksityisen sektorin neuvottelujärjestö, joka vastaa ylempien toimihenkilöiden työehtosopimustoiminnasta teollisuudessa, palvelualoilla, järjestöissä ja ammattikorkeakouluissa. YTN:llä on 19 jäsenliittoa.