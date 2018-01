Teheranissa pidätetty 450 mielenosoittajaa – vallankumouskaarti valmis puuttumaan tilanteeseen

Suuri joukko viihdealalla työskenteleviä naisia on käynnistänyt kampanjan seksuaalista häirintää vastaan. New York Times -lehden mukaan Time’s Up -nimisen kampanjan takana on 300 merkittävää näyttelijää, agenttia, käsikirjoittajaa, tuottajaa ja muuta viihdealan toimijaa.

Naiset kertoivat kampanjastaan avoimessa kirjeessä, joka julkaistiin muun muassa New York Timesin sivuilla. Kirjeen ovat allekirjoittaneet muun muassa näyttelijät Meryl Streep, Nicole Kidman, Cate Blanchett, Emma Stone, Emilia Clarke, Natalie Portman ja Jane Fonda.

Kampanjan tarkoituksena on muun muassa kerätä varoja, joilla autetaan seksuaalisen häirinnän uhreja.

Häirintä nousi keskusteluun, kun vaikutusvaltaiseen elokuvatuottajaan Harvey Weinsteiniin liittyvät ahdistelusyytökset tulivat julkisuuteen lokakuun alkupuolella.