Tehyn kysely: Hoitajien jaksaminen koetuksella – harva odottaa jaksavansa sote-alalla työuransa loppuun

Vain harva Tehyn jäsenistä uskoo jaksavansa sosiaali- ja terveysalalla työuransa loppuun asti. Asia ilmenee Tehyn teettämästä kyselystä, jossa selvitettiin alan työntekijöiden kokemuksia hyvinvointialueuudistuksen jälkeen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vastaajista vain reilu neljännes odottaa jaksavansa sote-alalla loppu-uransa ajan. Kolmasosa vastaajista kertoi, ettei usko jaksavansa sote-alalla työuransa loppuun asti. Hieman alle 40 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa. Erityisen synkät tulevaisuudennäkymät ovat alle 30-vuotiailla, joista vain runsas 10 prosenttia odottaa jaksavansa alalla loppu-uransa.

- Sote-alalle on saatava tarpeeksi rahaa ja työolot kuntoon, järjestelmällä ei ole varaa menettää koulutettuja osaajia. Lopulta kysymys on siitä, että kansalaiset saavat palvelut, joihin jokaisella on oikeus, Tehyn yhteiskuntasuhdejohtaja Kirsi Sillanpää sanoo tiedotteessa.

HYVINVOINTIALUEIDEN alkutaival on ollut vastausten perusteella kaikkiaan työntekijöille raskas säästöpaineiden ja niiden tuoman epävarmuuden vuoksi. Hoitajat ovat huolissaan sekä omasta jaksamisestaan että potilasturvallisuudesta.

Hieman yli 70 prosenttia vastanneista kokee toiminnan sujuvuuden heikentyneen organisaatiossaan, reilut 60 prosenttia ilmoittaa työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin laskeneen ja lähes puolet sanoo työtehtävien mielekkyyden heikentyneen. Suurimmiksi kuormitustekijöiksi nousevat kiire, liian vähäinen määrä henkilöstöä ja liika hallinnollinen tekeminen.

Tehy vaatii hyvinvointialueille lisäaikaa alijäämien kattamiseen.

- Budjettialijäämän paikkaamiseen tarvitaan aikaa ja harkittuja toimenpiteitä. Hätiköidyt ratkaisut voivat johtaa kalliimpiin ratkaisuihin. Nyt on tärkeää taata työrauha, jotta hyvinvointialueiden kehittäminen voi jatkua ja toiminta saadaan kuntoon, Sillanpää sanoo.

Aula Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi viime syys-lokakuussa lähes 5 200 hyvinvointialueilla työskentelevää Tehyn jäsentä. Kyselyn vastausprosentti oli 26.

Juttua täydennetty klo 11.07 kauttaaltaan.