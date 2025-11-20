Teinien netinkäyttö on vanhempien ykköshuolia

Noin 80 prosenttia vanhemmista kertoo olevansa huolissaan nuorten digipelaamisen tai sosiaalisen median aiheuttamista haitoista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ehkäisevä päihdetyö EHYT -järjestön selvitys kertoo, että suurimmat huolenaiheet liittyvät nuorten ajankäyttöön, mielen hyvinvointiin ja arjessa jaksamiseen.

Hyvinä puolina nähtiin muun muassa kielitaidon karttuminen, teknisen osaamisen kehittyminen sekä yhteisöllisyys.

SELVITYS kartoitti, miten yläkouluikäisten eli 12-17-vuotiaiden nuorten huoltajat kokevat nuorten sosiaalisen median käytön ja digipelaamisen. Usein huomattiin, että nuorelta jää jotain muuta tekemättä runsaan digimedian käytön takia.

Moni vastaaja toivoi, että nuori käyttäisi aikaansa toisin. Kodeissa koettiin haasteeksi, miten nuoren sosiaalisia suhteita voitaisiin tukea ja samaan aikaan kannustaa olemaan puhelimella vähemmän.

- Huoli hyvinvoinnista ja halu tukea nuoria välittyy vahvasti huoltajien vastauksista. Ratkaistavana ei ole ainoastaan yksi haaste, vaan moninainen vyyhti yhteen kietoutuvia ongelmia. Tärkeää olisi, että digiarjesta voitaisiin keskustella avoimin mielin ja syyllistämättä sekä koko yhteiskunnassa että perheissä, sanoo projektipäällikkö Aino Harvola tiedotteessa.

Selvityksessä kysyttiin sekä vanhempien että koulujen henkilökunnan näkemyksiä.

- Vastauksissa näkyy, että hyvin samankaltaiset asiat painavat niin huoltajien kuin koulujen ammattilaisten mieltä, toteaa Harvola.

Selvityksen tulokset perustuvat kevään 2023 aikana tehtyyn verkkokyselyyn. Vastauksia saatiin melkein 900, joista viitisensataa oli nuorten huoltajilta ja loput yläkoulujen henkilöstöltä. Lisäksi toteutettiin toistakymmentä teemahaastattelua.