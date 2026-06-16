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Talous

16.6.2026 06:37 ・ Päivitetty: 16.6.2026 06:37

Teknologiateollisuuden tilanne kulkenut positiiviseen suuntaan – ”Kasvun lähteiden kärjessä on puolustus- ja turvallisuussektori”

EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA
Teknologiateollisuuden kyselyn mukaan yritykset odottavat kasvun jatkuvan maailmantilanteen epävarmuudesta huolimatta. Kuvituskuvassa Kempowerin tehdas Lahdessa elokuussa 2021.

Teknologiateollisuuden Teknobaro-kyselyn mukaan alan yritysten tilanne on mennyt positiiviseen suuntaan viime kuukausina. Vastaajayrityksistä selvästi suurempi osuus arvioi tuotantonsa, työllisyytensä ja tilaustensa kasvaneen kuin heikentyneen kolmen kuukauden takaisesta tilanteesta.

Kyselyn mukaan yritykset odottavat kasvun jatkuvan maailmantilanteen epävarmuudesta huolimatta. Yli 60 prosenttia vastaajista arvioi maailmantilanteen tuovan vähintään jonkin verran kasvun mahdollisuuksia.

- Kasvun lähteiden kärjessä on puolustus- ja turvallisuussektori. Myös tekoäly, datakeskukset ja energiaratkaisut tuovat suomalaisille teknologiateollisuuden yrityksille uutta kasvua, Teknologiateollisuuden johtava ekonomisti Hanne Mikkonen sanoi tiedotteessa.

Kysely toteutettiin 9.-12. kesäkuuta, ja siihen vastasi noin 300 Teknologiateollisuuden jäsenyrityksen toimitusjohtajaa. Vastausprosentti oli 18.

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