Teknologiateollisuuden ylemmille toimihenkilöille työehtosopimus – tällaisen potin he saavat

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Teknologiateollisuuden työnantajat ovat hyväksyneet teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden uuden työehtosopimuksen.

Päätös syntyi perjantaina iltapäivällä sen jälkeen kun osapuolet pääsivät sopuun myöhään edellisenä iltana.

Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden uusi työehtosopimus on kolmivuotinen, joista viimeinen vuosi on niin sanottu optiovuosi. Sopimuskauden palkankorotukset ovat yhteensä 7,8 prosenttia, joista yleiskorotusten osuus on 5,0 prosenttia.

– Tärkeintä on, että jos palkoista ei paikallisesti muuta sovita, sopimus takaa viime kädessä kaikille tulevan yleiskorotuksen, joka taklaa inflaatiota ja tukee ylempien toimihenkilöiden ostovoiman kehittymistä, YTN:n neuvottelupäällikkö ja varapuheenjohtaja Teemu Hankamäki sanoo tiedotteessa.