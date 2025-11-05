Teknologiateollisuus: Näkymät elpyvät – mutta hallitustempoilu sotkee suunnittelua

Teknologiateollisuus ei jaa pääministeri Petteri Orpon (kok.) kestomantraa parantuneesta taloustilanteesta ja aivan nurkan takana odottavasta kasvusta. Susanna Luikku Demokraatti

Tilauskantoja kasvattavat lähinnä telakka- ja puolustusteollisuuden pitkät sopimushankkeet.

Teknologiateollisuus ry:n keskiviikon mediainfossa summattiin, että uusien tilausten arvo on hieman heikentynyt, tilauskanta pysynyt kohtuullisena ja kysyntä osoittaa vähittäistä piristymistä.

Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa 19 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Teknon johtava ekonomisti Hanne Mikkonen huomautti, että kasvusta vastaavat pitkälti telakka- ja puolustusteollisuus, joiden tilaukset ovat isoja ja hitaasti eteneviä prosesseja. Niiden vaikutukset myös näkyvät viiveellä.

Työllistämiseen ja työntekijöille asti positiiviset vaikutukset eivät ole juuri yltäneet: uutiset muutosneuvotteluista ja irtisanomisista ovat seuranneet toistaan.

Lomautettujen määrä on kuitenkin laskenut noin puolella viime vuodesta ja on nyt 7 700 henkilöä. Kaikkiaan teknologiateollisuus työllistää Suomessa noin 331 000 ihmistä.

Mikkonen muistuttaa, että Suomen meriteollisuus on tunnettua maailmalla ja siitä harvinaista, että täällä kyetään tekemään korkean teknologiankin tuotteet alusta loppuun itse.

– Uskon, että esimerkiksi jäänmurtajatilausten toteutuminen tuo uusia työpaikkoja. Täytyy kuitenkin korostaa, että yksittäisiin tilauksiin ja suurhankkeisiin ei auta tuijottaa liikaa. Myös teknologiateollisuudessa 90 prosenttia yrityksistä kuuluu pk-sektoriin; kasvua ei synny, elleivät ne menesty ja kasva.

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN toimitusjohtaja Minna Helle painotti mahdollisimman vakaan ja ennustettavan toimintaympäristön merkitystä kotimaassa ja sen mukaista politiikkaa.

– Tarjouspyyntöjen määrä on noussut, mutta nekin etenevät hitaasti: yleinen epävarmuus tekee asiakkaat varovaiseksi. Olisikin tärkeää, ettei USA:n tempoilevan tullipolitiikan, epävakaan kansainvälisen turvallisuustilanteen ja EU-maiden keskinäisen investointikannustimilla kilpailun päälle luotaisi lisää omia ongelmia poukkoilevalla päätöksenteolla, kommentoi Helle.

Helteen mukaan pelkät puheet esimerkiksi datakeskusten ja kaivosten rajoittamisesta, T&K-rahoituksen heikentämisestä ja ”erilaisista, päällekkäisistä veromuutoksista” romuttavat yritysten luottamusta Suomeen toimintaympäristönä.

Oikeita ja luottamusta vahvistavia päätöksiä ovat toimitusjohtajan mukaan olleet yhteisöveron laskeminen, T&K-satsausten kasvattaminen, hiilineutraalisuustavoitteen säilyttäminen ja puhtaaseen siirtymään kannustavat investointiohjelmat.

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi tammi-heinäkuussa kaksi prosenttia edellisvuodesta, ja koko vuoden liikevaihdon odotetaan olevan parempi kuin viime vuonna.