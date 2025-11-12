Tiede ja teknologia
12.11.2025 08:01 ・ Päivitetty: 12.11.2025 07:54
Tekoälyä tarvitsevien määrä kasvoi Suomessa
Yhä useampi eli yli 41 prosenttia suomalaisista käyttää jo generatiivista tekoälyä – mutta edelleenkin enemmän muihin asioihin kuin suoraan opintoihin tai työhön.
Asiaa selvitti Tilastokeskuksen uusi väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus.
Generatiivista tekoälyä kolmen viime kuukauden aikana käyttäneiden osuus 16-89-vuotiaista lähes kaksinkertaistui viime vuoteen verrattuna.
Tutkimuksen mukaan 41 prosenttia 16-89-vuotiasta oli käyttänyt generatiivista tekoälyä hyödyntäviä palveluita viimeisen kolmen kuukauden aikana. Viime vuonna osuus oli vielä 23 prosenttia.
Tekoälyä käyttäneiden osuus kasvoi kaikissa ikäryhmissä. Eniten tekoälyä käyttivät 16-24-vuotiaat, joista 67 prosenttia oli käyttänyt tekoälyä. Toiseksi aktiivisimpia olivat 25-34-vuotiaat, joista 65 prosenttia oli käyttänyt tekoälyä.
Tekoäly oli suosittua myös 35-44- ja 45-54-vuotiaiden ikäryhmissä, joissa sitä oli käyttänyt useampi kuin joka toinen. Tätä vanhemmissa ikäryhmissä käyttö oli harvinaisempaa.
Tilastokeskus kerää tietoja kotitalouksien ja väestön tieto- ja viestintätekniikan käytöstä kyselyllä. Tulokset julkaistaan kerran vuodessa.
AI-KÄYTTÖTAVOISTA yleistyi eniten tiedonhaku, joka oli myös suosituin palvelu. Tekoälyä tiedonhakuun käyttäneiden osuus kasvoi 14 prosentista 33 prosenttiin.
Nuoremmissa ikäryhmissä tekoäly oli suosittu tiedonhaun väline. Useampi kuin joka toinen 16-24- ja 25-34-vuotias oli hakenut tekoälyn avulla tietoa kolmen viime kuukauden aikana.
Tilastokeskuksen mukaan yleistyminen johtuu osin suosittujen hakukoneiden uusista ominaisuuksista, jotka hyödyntävät generatiivista tekoälyä. Tekoälyn käytön tiedonhaussa uskotaan yleistyvän myös jatkossa.
Toiseksi suosituin käyttötarkoitus oli tekstin tuottaminen ja parantaminen, johon tekoälyä oli käyttänyt neljännes 16-89-vuotiaista.
Nuorilla tekoälyn käyttö liittyi yleisesti opintoihin ja työikäisillä työhön. Yleisimmin generatiivisen tekoälyn käyttö liittyi kuitenkin johonkin muuhun kuin opiskeluun tai ammattiin.
TUTKIMUKSESSA kartoitettiin myös muuta tieto- ja viestintätekniikan käyttöä. Tulosten mukaan esimerkiksi internetiä ylipäätänsä oli käyttänyt 94 prosenttia 16-89-vuotiaista, eli eivät suinkaan kaikki.
