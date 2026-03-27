Politiikka
27.3.2026 11:46 ・ Päivitetty: 27.3.2026 11:46
Tekoälyväärennökset vaikuttavat taiteilijoihin monin tavoin – OKM selvittää, millaista sääntelyä tarvitaan
Opetus‑ ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt selvityksen syväväärennösten vaikutuksista luoviin aloihin. Selvityksen tekevät siviili- ja kauppaoikeuden professori Anette Alén ja vieraileva tutkija Tuomas Mattila.
Generatiivisen tekoälyn nopea kehitys on mahdollistanut sellaisten ääni‑ ja videotuotosten luomisen, joita on yhä vaikeampi erottaa aidoista esityksistä. Suomessa ei ole erillistä lakia, joka suojaisi esimerkiksi näyttelijän ääntä, ulkonäköä tai liikettä tekoälyjäljittelyltä. Syväväärennökset voivat koskea ketä tahansa, mutta erityisesti esittäviä taiteilijoita, joiden identiteetti, ääni ja olemus ovat keskeinen osa heidän ammattiaan.
Luvattomasti jäljitellyt esitykset voivat vaikuttaa suoraan taiteilijoiden toimeentuloon, maineeseen ja yksityiselämän suojaan, ministeriö toteaa.
Nyt tarkoituksena on selvittää, miten jäljittelyä tulisi Suomessa säädellä. Selvityksessä perehdytään sääntelyyn Tanskassa, joka on ensimmäisenä EU-jäsenmaana valmistellut lainsäädäntöönsä muutoksia asiaan liittyen.
Selvityksen on tarkoitus valmistua syyskuun alkuun mennessä, ja se toimii pohjana mahdolliselle uudelle sääntelylle ja jatkovalmistelulle.
