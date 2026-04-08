8.4.2026 11:07 ・ Päivitetty: 8.4.2026 11:07
Telia: Taas muutosneuvottelut – yhtiö aikoo yksinkertaistaa toimintaansa
Teleoperaattori Telia aloittaa jälleen uudet muutosneuvottelut. Neuvottelut voivat yhtiön mukaan johtaa arviolta enintään 90 tehtävän päättymiseen ja noin 34 uuden tehtävän avautumiseen.
Yhtiön kuluttajaliiketoimintaa koskevien neuvottelujen piirissä on yhteensä noin 806 tehtävää. Telia sanoo yksinkertaistavansa organisaatiotaan.
Viimeksi helmikuussa Telia vähensi muutosneuvottelujen tuloksena noin 170 tehtävää. Telialla on Suomessa noin 3 000 työntekijää.
