Työmarkkinat

8.4.2026 11:07 ・ Päivitetty: 8.4.2026 11:07

Telia: Taas muutosneuvottelut – yhtiö aikoo yksinkertaistaa toimintaansa

Teleoperaattori Telia aloittaa jälleen uudet muutosneuvottelut. Neuvottelut voivat yhtiön mukaan johtaa arviolta enintään 90 tehtävän päättymiseen ja noin 34 uuden tehtävän avautumiseen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Yhtiön kuluttajaliiketoimintaa koskevien neuvottelujen piirissä on yhteensä noin 806 tehtävää. Telia sanoo yksinkertaistavansa organisaatiotaan.

Viimeksi helmikuussa Telia vähensi muutosneuvottelujen tuloksena noin 170 tehtävää. Telialla on Suomessa noin 3 000 työntekijää.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

