19.2.2026 14:17 ・ Päivitetty: 19.2.2026 14:17
Telian muutosneuvotteluissa potkut sadoille
Telian tammikuussa alkaneet muutosneuvottelut johtivat 251 tehtävän päättymiseen ja 83 uuden tehtävän aukeamiseen.
Neuvottelujen piirissä oli kaikkiaan noin 2 000 tehtävää. Telian mukaan muutosneuvotteluiden ”nettovaikutuksena” päättyy 168 tehtävää päättyy Suomen toiminnoissa
– Telia yksinkertaistaa organisaatiota kasvustrategian toteuttamiseksi Suomessa ja kasvattaa investointeja myös turvallisuus- ja puolustusalueelle, tiedotteessa sanotaan.
Neuvotteluissa käsitellyt muutokset astuvat voimaan maaliskuussa.
