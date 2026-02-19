Palkittu politiikan aikakauslehti.
Talous

19.2.2026 14:17 ・ Päivitetty: 19.2.2026 14:17

Telian muutosneuvotteluissa potkut sadoille

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Teleoperaattori Telia Finland Oy:nj pääkonttori kuvattuna Helsingissä lokakuussa 2023.

Telian tammikuussa alkaneet muutosneuvottelut johtivat 251 tehtävän päättymiseen ja 83 uuden tehtävän aukeamiseen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Neuvottelujen piirissä oli kaikkiaan noin 2 000 tehtävää. Telian mukaan muutosneuvotteluiden ”nettovaikutuksena” päättyy 168 tehtävää päättyy Suomen toiminnoissa

– Telia yksinkertaistaa organisaatiota kasvustrategian toteuttamiseksi Suomessa ja kasvattaa investointeja myös turvallisuus- ja puolustusalueelle, tiedotteessa sanotaan.

Neuvotteluissa käsitellyt muutokset astuvat voimaan maaliskuussa.

Rane Aunimo

18.2.2026
Kokoomuksen kannatus on laskenut perussuomalaisten varjossa, mutta Orpo on nähnyt surkeampiakin aikoja
Rolf Bamberg

19.2.2026
Arvio: Pentti Saarikosken huoneentaulussa olisi pitänyt lukea "Kohtuuttomuus kaikessa"
