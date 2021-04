Tenojoen vesistöön esitetään lohen kalastuskieltoa kaudelle 2021

Tenojoen vesistöön esitetään väliaikaista, kauden 2021 kestävää lohen kalastuskieltoa. Suomi ja Norja ovat saavuttaneet asiassa neuvottelutuloksen, kertoi maa- ja metsätalousministeriö keskiviikkona. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Muiden kalojen pyynti kuitenkin jatkuu, ja Tenolle esitetään tätä varten uudentyyppistä vapakalastuslupaa.

Lohen pyynnin väliaikainen kalastuskielto koskisi sekä vapakalastusta että lohen pyyntiin tarkoitettuja kiinteitä pyydyksiä eli patoa, kiinteää verkkoa ja kulkutusverkkoa.

Rajoitusalueeseen kuuluisivat Tenojoen pääuoma, Tenon sivujoet, Tenovuono sekä vuonon edustan merialue laajalta neljän kunnan kokoiselta alueelta.

Väliaikaista kalastuskieltoa perustellaan Tenon lohikantojen nopeasti heikentyneellä tilalla. Lohikantojen elpyminen ei ole edennyt odotetusti nykyisillä kalastusmääräyksillä.

Tenon populaatioon kuuluu yhteensä 30 eri lohikantaa.

Mahdollisuuksia muun kalan pyyntiin lisätään

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERI Jari Leppä (kesk.) sanoo, että päätös on erityisen kova etenkin Tenolaakson paikallisille, mutta että tavoitteena on turvata kalastusmahdollisuudet ja elinvoimaiset lohikannat Tenolla myös tulevaisuudessa.

– Suomen kannalta ratkaisevaa on, että Norja on osaltaan valmis rajoittamaan kalastusta merellä ja vuonossa. Neuvottelutulos on poikkeuksellinen mahdollisuus turvata lohta koko sen elinkierron alueella, Leppä sanoo tiedotteessa.

Lohenkalastuksen kiellolla on kielteisiä vaikutuksia Tenojokilaakson talouteen. Kiellon vaikutuksia pyritään lieventämään lisäämällä mahdollisuuksia muun kalan kuin lohen pyyntiin. Matkailijoille luodaan uusi vapakalastuksen ”harrilupa”, joka mahdollistaa kevyillä perhokalastusvälineillä esimerkiksi harjuksen pyynnin.

Neuvottelutuloksen mukaiset muutokset on tarkoitus panna toimeen kolmella eri valtioneuvoston asetuksella, jotka koskevat lohen kalastuksen täyskieltoa, muun kalan pyyntiä sekä Tenon sivujokien kalastusrajoituksia.

Asetukset lähetetään tällä viikolla lausunnolle, ja lopulliset määräykset on tarkoitus saada voimaan 1. toukokuuta mennessä.