Talous

10.3.2026 06:28 ・ Päivitetty: 10.3.2026 06:48

Teollisuuden uudet tilaukset vähenivät tammikuussa

Mikko Huotari

Teollisuuden uudet tilaukset vähenivät tammikuussa 2,7 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Tilastokeskus.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Toimialoittain ainoastaan metalliteollisuudessa uusien tilausten arvo kasvoi 3,6 prosenttia.

Eniten tilaukset vähenivät kemianteollisuudessa, jossa tilausten arvosta suli lähes viidennes. Paperin sekä paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksessa uusien tilausten arvo oli noin 13 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.

Suomen Yrittäjien johtava ekonomisti Petri Malinen kuvailee lukuja lieväksi pettymykseksi.

- Tammikuun lukemat olivat lievä pettymys loistavan joulukuun jälkeen, Malinen sanoo tiedotteessa.

Joulukuussa teollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi jopa 37,7 prosenttia. Taustalla oli suuria metallitilauksia.

Voimakkaatkin kuukausiheilahtelut ovat teollisuudessa tavallisia.

HEIKON tammikuun myötä kuluvan vuoden tilauskehitys näyttää Malisen mukaan sumealle. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ailahteleva toiminta niin tullipolitiikassa kuin ulkopolitiikassakin jarruttaa Suomen teollisuuden kasvua.

- Teollisuuden elpymisen voidaan silti odottaa jatkuvan, mikäli Lähi-idän kriisi jää lyhytaikaiseksi ja EU onnistuu pysyttelemään ulkona pahimmista kauppasodista.

Teollisuuden työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi tammikuussa 7,6 prosenttia viime vuoden tammikuusta. Kasvu oli voimakkainta sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuollon toimialalla.

