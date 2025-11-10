Palkittu politiikan aikakauslehti.
10.11.2025 07:01 ・ Päivitetty: 10.11.2025 07:01

Teollisuudessa lisää tilauksia, mutta tuotanto laski

Kaivosteollisuudessa tuotanto kasvoi. Arkistokuvaa Paraisilta Nordkalkin avolouhokselta.

Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat syyskuussa vajaan prosentin vuodentakaisesta, mutta tuotanto lisääntyi vain harvoilla aloilla. Tullien epävarmuus jarruttaa yhä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tilastokeskuksen mukaan uusien tilausten arvo kasvoi metalliteollisuudessa ja paperiteollisuudessa. Sen sijaan kemianteollisuudessa uudet tilaukset vähenivät selvästi.

Tammi-syyskuun aikana yritysten saamien uusien tilausten arvo oli 8,6 prosenttia vuodentakaista suurempi.

Suomen Yrittäjien ekonomisti Roope Ohlsbom sanoo, että tilaukset olisivat todennäköisesti kasvaneet toteutunutta nopeammin ilman Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin poukkoilevaa kauppapolitiikkaa.

-  Solmituista kauppasopimuksista huolimatta Yhdysvaltain arvaamaton tullipolitiikka jarruttaa edelleen Suomen teollisuuden kasvua. Epävarmuus on kuitenkin helpottanut keväästä, ja uusien tilausten voidaan odottaa edelleen kasvavan, hän sanoo tiedotteessa.

SEN SIJAAN nyt teollisuustuotanto väheni Tilastokeskuksen mukaan syyskuussa sekä edellisestä kuukaudesta että vuodentakaisesta. Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto supistui syyskuussa puoli prosenttia elokuusta.

Tuotanto väheni edelliseen kuukauteen verrattuna eniten metsäteollisuudessa. Tuotantoa oli syyskuussa edelliskuukautta enemmän ainoastaan kaivostoiminnassa ja louhinnassa sekä kemianteollisuudessa.

Ohlsbom sanoo uskovansa, että koko vuoden kasvaneet uudet tilaukset tulevat näkymään teollisuustuotannossa viiveellä.

