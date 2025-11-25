Palkittu politiikan aikakauslehti.
25.11.2025 07:00 ・ Päivitetty: 25.11.2025 07:00

Teollisuus: Eläköityminen uhkaa – näitä osaajia tarvitaan nyt äkkiä lisää

Demokraatti / arkistokuvaa

Teknologiateollisuus tarvitsee 140  000 uutta osaajaa seuraavien kymmenen vuoden aikana, selviää Teknologiateollisuus ry:n tekemästä kyselystä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kyselyn mukaan rekrytointiaikeista 74 prosenttia koskee tulevien neljän vuoden aikana korkeakoulutettuja.

Yli puolet osaajatarpeesta syntyy valmistavasta teollisuudesta, eli esimerkiksi kone- ja metallituoteteollisuudesta. Myös muun muassa tietotekniikka-ala sekä suunnittelu ja konsultointi kasvattavat tulevaisuudessa työntekijöiden tarvetta.

Jos 140  000 uuden osaajan tarve saadaan täytettyä, bruttokansantuote kasvaisi Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan arvion mukaan vuosittain 0,6 prosenttia enemmän verrattuna tilanteeseen, jossa osaajia ei saataisi.

-  Yritykset arvioivat osaajatarpeensa jopa hieman suuremmaksi kuin neljä vuotta sitten, jolloin viimeksi kysyimme asiaa. Tämä kertoo paitsi yritysten luottamuksesta kasvuun, myös siitä, ettei osaajatarve ole ohimenevä, suhdanteista riippuvainen ilmiö, Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Minna Helle sanoo tiedotteessa.

Teknologiateollisuuden kyselyyn vastasi syyskuussa noin 450 jäsenyritystä. Vastaajat kattavat noin 45 prosenttia teknologiateollisuuden jäsenyritysten henkilöstöstä.

TYÖNANTAJAJÄRJESTÖN mukaan puolet osaajatarpeesta aiheuttaa eläköityvien korvaaminen, puolet alojen kasvu. Esimerkiksi kone- ja metallituoteteollisuudesta eläköityy seuraavan kymmenen vuoden aikana lähes 32  000 työntekijää.

Selvityksen mukaan useamman kuin joka viidennen valmistavasta teollisuudesta eläkkeelle jäävän ammattiosaajan tilalle aiotaan palkata korkeakoulutettu, kun taas joka kymmenes jää korvaamatta joko automaation, robotiikan tai muun syyn vuoksi. Yli 80 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä on kiinnostunut työntekijöiden rekrytoinnista ulkomailta.

Vastaajien mukaan juuri nyt hankalinta on löytää työvoimaa rooleihin, joissa vaaditaan esimerkiksi tekoälyn tai kyberturvallisuuden osaamista.

Lisäksi pulaa on joistakin valmistavan teollisuuden ammattiosaajista, esimerkiksi robottihitsaajista ja levyseppähitsaajista.

Demokraatti

