Työmarkkinat
27.5.2026 11:26 ・ Päivitetty: 27.5.2026 11:26
Teollisuusliiton Aalto paljastuneesta marjakartellista: Yritysten toiminta ei ole mitenkään positiivista
Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on paljastanut valtakunnallisen kartellin marja-alalla. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto kritisoi työnantajayritysten toimintaa.
– Tämä luo koko toimialalle yhä synkempää kuvaa. Ensin tuli ihmisten hyväksikäyttö ja siihen päälle vielä kartelli – se, miten yritykset käyttäytyvät ja toimivat ei ole mitenkään positiivista, Aalto kommentoi asiaa Teollisuusliiton liittovaltuuston kokouksessa.
– On todella valitettavaa, että tällaisia uutisia joudutaan todistamaan – että alan toimijat vääristävät kilpailua joka puolelta.
Teollisuusliitto edustaa maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvia työntekijöitä, kuten marjanpoimijoita.
Kartellissa mukana olivat KKV:n mukaan Arctic International, Kaskein Marja, Kiantama, Marja Bothnia Berries ja Polarica.
KKV esittää yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksuja muille yrityksille paitsi Kiantamalle, joka teki yhteistyötä KKV:n kanssa kartellin paljastamiseksi. Seuraamusmaksujen määräämisestä päättää markkinaoikeus.
KKV:n mukaan yhtiöt yhteensovittivat luonnonvaraisista marjoista poimijoille maksamansa hankintahinnat eli niin sanotut poimijahinnat. Hintojen yhteensovittaminen tapahtui KKV:n mukaan kahdenvälisissä puhelinkeskusteluissa sekä teksti- ja WhatsApp-viestien välityksellä. Yhteydenpito oli vilkkainta satokaudella.
– Kyseessä on pitkäkestoinen ja vakava kartelli, joka on vahingoittanut suoraan poimijoita ja heikentänyt kilpailua myös myyntimarkkinoilla, KKV:n pääjohtaja Kirsi Leivo sanoo tiedotteessa.
TEOLLISUUSLIITON ratkaisut erityisesti työntekijöiden hyväksikäyttöön puuttumiseksi ovat kovemmat otteet työmarkkinrikollisuuteen puuttumisessa. Keinoihin liitto ottaa kantaa myös tulevissa eduskuntavaaliteemoissaan.
– Tässä valtuuston kokouksen aikanakin on puhuttu siitä ongelmasta, että meillä ei ole liittona oikeustoimimahdollisuuksia, jos siellä on ulkomaalaisia työntekijöitä, eivätkä työnantajat ole järjestäytyneitä. Viranomaistoiminta ja -resurssit ovat aika ohuet, Aalto sanoo.
– Onneksi näitä nyt on jäänyt kiinni. Se luo vähän uskoa siihen, että kiinnijäämisen pelko voi kasvaa yrityksissä. Siitä huolimatta käsityksemme on, että monella alalla on epätervettä toimintaa suhteessa työntekijöihin.
