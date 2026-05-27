Teollisuusliiton Aalto paljastuneesta marjakartellista: Yritysten toiminta ei ole mitenkään positiivista

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on paljastanut valtakunnallisen kartellin marja-alalla. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto kritisoi työnantajayritysten toimintaa. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

– Tämä luo koko toimialalle yhä synkempää kuvaa. Ensin tuli ihmisten hyväksikäyttö ja siihen päälle vielä kartelli – se, miten yritykset käyttäytyvät ja toimivat ei ole mitenkään positiivista, Aalto kommentoi asiaa Teollisuusliiton liittovaltuuston kokouksessa.

– On todella valitettavaa, että tällaisia uutisia joudutaan todistamaan – että alan toimijat vääristävät kilpailua joka puolelta.

Teollisuusliitto edustaa maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvia työntekijöitä, kuten marjanpoimijoita.

Kartellissa mukana olivat KKV:n mukaan Arctic International, Kaskein Marja, Kiantama, Marja Bothnia Berries ja Polarica.

KKV esittää yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksuja muille yrityksille paitsi Kiantamalle, joka teki yhteistyötä KKV:n kanssa kartellin paljastamiseksi. Seuraamusmaksujen määräämisestä päättää markkinaoikeus.

KKV:n mukaan yhtiöt yhteensovittivat luonnonvaraisista marjoista poimijoille maksamansa hankintahinnat eli niin sanotut poimijahinnat. Hintojen yhteensovittaminen tapahtui KKV:n mukaan kahdenvälisissä puhelinkeskusteluissa sekä teksti- ja WhatsApp-viestien välityksellä. Yhteydenpito oli vilkkainta satokaudella.

– Kyseessä on pitkäkestoinen ja vakava kartelli, joka on vahingoittanut suoraan poimijoita ja heikentänyt kilpailua myös myyntimarkkinoilla, KKV:n pääjohtaja Kirsi Leivo sanoo tiedotteessa.

TEOLLISUUSLIITON ratkaisut erityisesti työntekijöiden hyväksikäyttöön puuttumiseksi ovat kovemmat otteet työmarkkinrikollisuuteen puuttumisessa. Keinoihin liitto ottaa kantaa myös tulevissa eduskuntavaaliteemoissaan.

– Tässä valtuuston kokouksen aikanakin on puhuttu siitä ongelmasta, että meillä ei ole liittona oikeustoimimahdollisuuksia, jos siellä on ulkomaalaisia työntekijöitä, eivätkä työnantajat ole järjestäytyneitä. Viranomaistoiminta ja -resurssit ovat aika ohuet, Aalto sanoo.

– Onneksi näitä nyt on jäänyt kiinni. Se luo vähän uskoa siihen, että kiinnijäämisen pelko voi kasvaa yrityksissä. Siitä huolimatta käsityksemme on, että monella alalla on epätervettä toimintaa suhteessa työntekijöihin.