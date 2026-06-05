Teollisuusliiton Aalto tiukkaa: Kokoomus, lupaatteko jättää työajan ja lisät rauhaan? – ”Työntekijöillä on oikeus tietää”

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto vaatii viikonloppuna puoluekokoukseensa kokoontuvalta kokoomukselta selvää vastausta siihen, aikooko se ajaa Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n esityksiä seuraavalla hallituskaudella. Demokraatti Demokraatti

EK:n vaalitavoitteissa esitetään loppiaisen ja helatorstain muuttamista tavallisiksi työpäiviksi sekä mahdollisuutta leikata sunnuntai- ja ylityökorvauksia paikallisen sopimisen kautta.

– Työntekijöillä on oikeus tietää, mitä puolue aikoo tehdä. Sitoutuuko kokoomus siihen, ettei se tavoittele työajan pidentämistä eikä mahdollista palkanosien leikkaamista seuraavalla vaalikaudella, Aalto kysyy tiedotteessa.

Kysymys on Aallon mukaan aiheellinen, koska tällä vaalikaudella kokoomusjohtoinen hallitus on toteuttanut laajasti työnantajajärjestöjen työmarkkinatavoitteita.

AALTO muistuttaa, etteivät sunnuntai- ja ylityökorvaukset ole mitään ylimääräisiä etuja, vaan osa monen työntekijän työllä ansaittua palkkaa.

– Kyse on tavallisten palkansaajien toimeentulosta. Jos sunnuntai- ja ylityökorvauksia leikataan tai arkipyhiä poistetaan, seurauksena on suora palkan aleneminen tai työajan pidentyminen samalla palkalla.

Aalto huomauttaa, että viime vuosien kokemukset osoittavat, ettei työntekijöiden työehtojen ja etuuksien heikentäminen ole ratkaissut talouden ongelmia.

– Siksi on perusteltua kysyä, miksi samoja lääkkeitä tarjotaan jälleen kerran, Aalto sanoo.

TEOLLISUUSLIITON alustavien laskelmien mukaan EK:n esitykset sunnuntai- ja ylityökorvausten heikentämisestä leikkaisivat teollisuuden työntekijöiden vuosiansioita merkittävästi.

Ammattinimikkeestä riippuen ansiomenetykset olisivat keskimäärin noin 3-11 prosenttia vuodessa. Monille työntekijöille se tarkoittaa tuhansien eurojen menetystä vuositasolla. Teollisuusliiton laskelman mukaan esimerkiksi kulmavalssaajan tulot pienenisivät 5 391 euroa vuodessa, prosessinhoitajalla 2 774 euroa, sahatyöntekijällä 1 393 euroa, metallimiehellä 1 369 euroa ja muovityöntekijällä 1153 euroa vuodessa.

Laskelmissa ei ole huomioitu EK:n esitystä loppiaisen ja helatorstain muuttamisesta tavallisiksi työpäiviksi. Sen vaikutukset olisivat liiton mukaan satoja euroja.

– EK puhuu joustoista ja paikallisesta sopimisesta, mutta työntekijälle esitysten vaikutus näkyisi hyvin konkreettisesti pienempänä palkkapussina, Aalto sanoo.

PÄÄMINISTERI Petteri Orpo (kok.) tyrmäsi ajatuksen ylityö- ja sunnuntaikorvauksista leikkaamisesta eduskunnan kyselytunnilla viime viikolla.

– Nämä ylityökorvaukset ovat niin oleellinen osa satojentuhansien suomalaisten tulonmuodostusta. Ei se ole se paikka, missä tässä nyt lähdetään leikkaamaan. Enkä sellaista lähtisi esittämään, Orpo vastasi SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin esittämään kysymykseen.