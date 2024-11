Teollisuusliiton Turja Purran vihjailuista: “Näen, että tämä on yhden sortin kiristystoimi”

Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen pitää valtiovarainministeri Riikka Purran (ps) tuloverojen alennuksiin liittyviä vihjailuja puuttumisena työmarkkinapolitiikkaan. Simo Alastalo Demokraatti

Purra kirjoitti tänään blogissaan, että hallitus voisi harkita ehdollista mallia, jossa työn verotusta kevennettäisiin kautta linjan vuonna 2026, jos BKT ja investoinnit ovat kasvaneet riittävästi.

– Hallitus voisi siis esimerkiksi sitoutua keventämään työn verotusta, jos yrityskenttä tekee tarpeeksi investointeja parin vuoden sisällä, Purra kirjoitti ministeriön sivuilla.

Lehtonen ei pidä kirjoituksen ajankohtaa sattumana. Oli etukäteen tiedossa, että Teollisuusliitto ilmoittaa tänään, kaksi viikkoa ennen teknologiateollisuuden työehtosopimuksen umpeutumista, tulevista työmarkkinatoimistaan.

– Samaan aikaan yritämme neuvottelupöydässä löytää ratkaisua, jolla päästäisiin asioissa eteenpäin. On tämä vähintään mielenkiintoista ja vähän ihmeellistä, Turja sanoo.

Miten suhtaudut tällaiseen vihjailuun valtiovarainministeriön puolelta?

– Näen, että tämä on yhden sortin kiristystoimi heiltä. Seuraava askel tästä on se, että he olisivat olleet valmiit tähän (veronalennuksiin), mutta kun erityisesti sak:laiset ammattiliitot vaativat niin kovia palkankorotuksia. Näen, että näillä on selkeä syy-yhteys, Turja toteaa. Lisää aiheesta Teollisuusliitto jätti lakkovaroituksen – nyt tuli reaktio Teknologiateollisuudesta

Tekonologiateollisuuden työnantajat ry on kertonut pitävänsä Teollisuusliiton esittämään 10 prosentin palkankorotustavoitetta kahdelle vuodelle täysin epärealistisena. Järjestö on todennut, että korotukset uhkaisivat alan kustannuskilpailukykyä. Yritysten investointihalukkuus on puolestaan kustannuskilpailukykyyn suoraan sidoksissa.

“Tässä haisee tietynlainen tulopoliittinen kokonaisratkaisu.”

TEOLLISUUSLIITON puheenjohtaja Riku Aalto kiittelee ensin pääministeri Petteri Orpoa (kok.) ja Purraa, että he ovat pidättäytyneet kommentoimasta työmarkkinaosapuolten tavoitteita. Purran blogin ehdollisia tuloveronalennuslupauksia Aalto pitää tuulahduksena menneestä.

– Tässä haisee tietynlainen tulopoliittinen kokonaisratkaisu. Monta kertaa, kun tupoja tehtiin, sinne oli leivottu erilaisia työntekijöihin ja yrityksiin liittyviä asioita. On ollut yhteisöveron alennuksia ja muita vastaavia, jotka ovat olleet työmarkkinakokonaisuuksien osia. Tässä mielessä on mielenkiintoista, että sieltä (valtiovarainministeriö) tarjotaan tällaisia elementtejä, mutta eivät ne tähän meidän työehtosopimuspöytään tule nämä esitykset, Aalto kommentoi.

– Jos työnantajat ovat sitä mieltä, että tämähän kuulostaa hyvälle, että jos ne yhdistää jollakin tavalla tähän työmarkkinatilanteeseen, niin se on mielenkiintoinen näkökulma, hän kuitenkin lisää.

Teknologiateollisuuden työnantajien toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi totesi Demokraatille, ettei liitto ollut keskustellut Purran kanssa hänen tuloveroajatuksestaan.

– Niin kuin sanottu niin ainahan nämä ovat sidoksissa toisiinsa, mutta valtiovalta tekee itsenäisesti näitä finanssipolitiikkaan liittyviä kysymyksiä. Me teemme itsenäisesti sitten näitä työmarkkinapolitiikkaan liittyviä kysymyksiä, Ruohoniemi sanoi.

Teollisuusliitto ilmoitti tänään yhden päivän mittaisesta lakon uhasta. Lakko olisi näillä näkymin toteutumassa 3. joulukuuta, mikäli neuvotteluissa ei ennen sitä löydetä sopua. Työnantajilla on ollut tapana reagoida lakon uhkaan kieltäytymällä neuvotteluista, joten seuraava osoite on todennäköisesti Bulevardilla sijaitseva valtakunnansovittelijan toimisto.

– Kyllä tässä tänään varmaan puhelin jo soi, Aalto sanoo ja viittaa sovittelijan yhteydenottoon.

ORPON hallitus muutti lakko-oikeutta säätelevää lainsäädäntöä, joten tukilakot eivät ole tällä kierroksella mahdollisia, mikäli ne eivät suoraan liity käynnissä olevan työtaistelun osapuoliin. Toistaiseksi Teollisuusliitto ei ole Aallon mukaan tukityötaistelua pyytänyt.

– Sitä tietysti pohditaan tässä meidän koordinaatiossa, että onko se (tukilakko) mahdollista ja millä aloilla se on mahdollista ja kenelle se on mahdollista. Katsotaan nyt ensin mihin tämä johtaa.