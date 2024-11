Terapeuttiville palasi suoraan sairauslomalta sote-valiokuntaan – “Jos minä en pysty näillä natsoilla sanomaan tuota ääneen, sitten…”

Sdp:n kansanedustaja Ville Merinen jäi hiljattain sairauslomalle arvosteltuaan samalla ankarasti sosiaali- ja terveysvaliokunnan työilmapiiriä. Nyt hän on palannut takaisin töihin. Johannes Ijäs Demokraatti

Sote-valiokunta kokoontui varhain tiistaiaamuna, ja Merinen oli mukana.

Demokraatti haastatteli Merisen tänään eduskunnassa ennen täysistuntoa.

Kun Merinen jäi sairauslomalle, hän kertoi syyksi äitinsä vakavan sairauden ja sotevaliokunnan huonon työilmapiirin.

– Olen miettinyt kaksi syksyä. Olenko minä vain viallinen vai oikeassa oleva ihminen, kun en kestä sotevaliokunnan meininkiä. Tulin siihen johtopäätökseen. En ole viallinen. Olen itse asiassa yksi tämän talon vahvimpia. Ei tuota kuulukaan kestää, Merinen kirjoitti Instagramissa.

– Sairain työyhteisö, missä olen ollut.

Hän vaati muutosta valiokuntatyöhön.

– Eduskunta, puolueet: asian on muututtava. Tehkää nyt vittu jotain. Ei tommosessa paikassa tehdä laadukkaita lakeja, Merinen kirjoitti.

Hänen päivityksensä aloitti ison keskustelun sosiaali- ja terveysvaliokunnan työilmapiiristä ja muun muassa sen puheenjohtajan Krista Kiuru (sd.) ja Mia Laiho (kok.) väleistä.

MERINEN sanoo tänään Demokraatille eduskunnan kuppilassa, että parin viikon sairausloman jälkeen “menee paremmin”.

– Pääongelma oli se, että en saanut hirmu hyvin nukuttua. Heräilin miettimään sote-juttuja aika pitkään.

Vielä sairauslomallakin?

– Minusta tuntuu, että se viidessä päivässä kotona vähän niin kuin helpotti, Merinen kertoo.

Hän sanoo malttaneensa olla melkein viikon kokonaan uutispimennossa.

– Se auttoi aika paljon. Sai jutella ihmisten kanssa.

Merinen osallistui jo tänään sosiaali- ja terveysvaliokunnan etäkokoukseen.

Miltä tuntui palata?

– Yllättävän kivalta. Olin kuullut jo viestillä, että siellä on ollut vähän parempi meininki nytkin. Kaikki olivat, että tervetuloa. Ei ollut mitään negatiivista. Minusta tuntuu, että vaikka oli poikkeuksellista, että tein siitä julkisen asian, niin aika moni jälkikäteen on ajatellut, että ihan hyvä toisaalta – nyt siellä voi jopa tehdä töitä.

MERINEN sanoo, että jo viime syksynä sosiaali- ja terveysvaliokunnan työssä oli ongelmia. Tämä syksy alkoi heti tulehtuneesti.

Hän olettaa, että valiokunnan paine purkautui, kun hän tuli asiassa ulos.

Kun Meriseltä kysyy, millaista kansalaispalautetta hän sai ulostulostaan, hän toteaa alkuun elävänsä vähän omassa somekuplassaan, jossa on hänen henkisiään ihmisiä.

– 90 prosenttia aika positiivista ja sellaista, että kiva, kun uskalsit tehdä näkyväksi asian, että voi uupua.

– On myös tullut sellaista aika hirveätäkin kommenttia osittain. Ehkä minä yllätyin siitä, että jopa kansanedustajatasolta on heitetty bussin alle ja sanottu, että ei ole todellinen.

Hän myöntää viittaavansa näin sanomalla kokoomusedustaja Tere Sammallahden päivitykseen viestipalvelu X:ssä.

– Oletkos sinä se sama mies, joka taannoin kyynelsilmin vaikersi eduskunnan keskustelukulttuurista ja jäi saikulle sairaasta työyhteisöstä puhuen? Sitä saattaa sivustaseuraajalle herätä epäilys, että sinä Ville feikkasit hieman saadaksesi julkisuutta, Sammallahti kirjoitti viime lauantaina Meriselle X-keskustelussa.

Sammallahti tarkensi viestiään sittemmin:

– Täsmennettäköön nyt, ettei jää kellekään epäselväksi: Kyse on siitä, että Villen puheet ja teot työkulttuurin tai vastakkainasettelun suhteen ovat räikeässä ristiriidassa. Siihen viittasin feikillä, en sairaslomaan, hän kirjoitti.

Meristä Sammallahden täsmennys ei vaikuta välttämättä vakuuttavan.

Hän kuitenkin pitää Sammallahden kommentointia X:ssä asiattomana.

– Mutta kaikilla on tietysti oikeus painaa tuonne nettiin, mitä he haluavat. Mutta yleisesti ottaen, jos me lähdemme sille linjalle, että jos missä tahansa työpaikalla joku jää pois uupumuksen takia ja sanotaan, että tuo ei ole todellista, kyllä se alkaa mennä aika vaikeaksi. Jos on yhtään sellaista, siitä tulee minulle hankala olo, Merinen sanoo.

VILLE Merinen on koulutukseltaan psykoterapeutti. Hän on saanut myös ammattikunnaltaan paljon palautetta some-päivityksestään sairauslomalle lähtöön liittyen.

Merisen mukaan he ovat tukeneet sitä, että hän reagoi työuupumukseen hyvissä ajoin.

– Ainut mistä tuli negatiivista oli se, että minä sanoin kirosanan, siitä ei tykätty.

Merinen kertoo miettineensä, ottaako hän liikaa “yleistä paskaa” kannattavaksi, kun politiikassa pitäisi jossain mielessä olemaan, kova, linjakas ja valmis aina puolustamaan omaa agendaansa.

– Se ei ole vielä minulle hirmu helppoa.

Kun Merinen teki some-päivityksensä, hän kokee tehneensä sen nimenomaan kansanedustajana kollegan roolissa eikä esimerkiksi psykoterapeuttina.

MERINEN ei halua ruveta lainkaan puimaan sitä, ketkä ovat syyllisiä sote-valiokunnan ristiriitoihin.

– Siellä on varmaan isoja asioita ja voimakkaita henkilöitä. En ehkä tuon enempää halua enää tonkia.

Merinen painottaa, että ennen joulukuuta valiokunnan pöydällä on paljon tärkeitä asioita.

– Sitten on taitavia kovia poliitikkoja.

Merinen uskoo, että tällä hetkellä on “mahdollisempaa kuin aikaisemmin”, että sote-valiokunnan työ sujuu hyvin.

– Kyllä tämä vaikutti siihen. Saa nyt nähdä. Tämä voi olla myös hyvin pinnallinen rauha, hän naurahtaa.

Onko sinulla luottamus nyt puheenjohtajaan ja varapuheenjohtajaan?

– Minä päätin, että minä menen nyt sillä asenteella, että minä luotan heihin. Minä en enää lähde siihen jahkailuun, koska se on minulle hirveän raskasta. Nyt minä menen sinne ja sillä kokoonpanolla mennään ja that’s it.

Summaisit nyt, että ulostulosi kannatti?

– Minä koen velvollisuudekseni puhua Terapeuttiville-nimisenä Suomen näkyvimpänä mielenterveyssomettajana ja tämän asian puhujana, että tuommoinen ongelma on. Jos minä en pysty näillä natsoilla sanomaan tuota ääneen, sitten ei pysty kyllä kukaan. Ihmiset katsoo sen takia ja ovat äänestäneet minua, että tuo on se äijä, joka puhuu hirmu avoimesti hankalista ilmiöistä.

Toimiiko sinusta eduskunnassa järjestelmä, jossa huolehditaan kansanedustajien jaksamisesta ja työhyvinvoinnista vai pitäisikö sitä jollain tavalla kehittää ja jos pitäisi, miten?

– Tuo on hirveän vaikea asia. Ymmärrän sen, jos sitä lähdetään näpräämään, että siinä hirmu herkästi sörkitään asioita, jotka vaikuttavat demokratiaan ja siihen miten se toimii sekä valtasuhteisiin. Ehkä saattaisin meille edustajille enemmän paineita siihen, että me kohtelisimme toisiamme paremmin, Merinen vastaa.

– Ja kyllä eduskunnalla voisi olla jokin tapa ottaa kantaa tuollaisiin tilanteisiin, mistä nähdään, että nyt on tulossa iso ongelma. Mutta en ole keksinyt sellaista tapaa. Täällä on niin pitkät perinteet ja minä ymmärrän sen sananvapauden, että tuommoisten asioiden verukkeella joku voisi sitten helposti yrittää hiljentää asioita. En minä sellaista halua. Se on vaikea asia, kun se näkyy jo USA:n vaaleissa, mitä on tulossa Suomeenkin hiljalleen yhä enemmän ja enemmän. Pystymmekö me vastustamaan sitä mitenkään vai onko se vain hyväksyttävä, että kieli kovenee koko ajan, Merinen pohtii.