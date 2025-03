Terveystalo: Tämän takia emme tee rikosilmoitusta ylilaskuttajista

Terveystalossa on paljastunut Yleisradion tietojen mukaan ylilaskutusta. Yhtiö kertoo Suomen Tietotoimistolle, ettei lääkärien ajankäyttöä voi yksilöidä niin tarkasti, että poikkeamista voisi tehdä rikosilmoituksia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Terveystalossa tulee vuosittain muutamia epäilyjä vastaanottokäynneistä, joista on laskutettu toteutunutta aikaa enemmän. Yleisradion MOT-toimitus uutisoi tänään, että epäillyissä tapauksissa on ollut kyse työterveysasiakkaista.

Terveystalon terveydenhuollon palvelujen johtavan ylilääkärin Jukka Pitkäsen mukaan epäilyjä on selvityksessä vuosittain yhdestä viiteen, joista noin puolet osoittautuu paikkansa pitäviksi. Epäilyjä on viimeisen neljän vuoden ajalta.

- Meillä on kuitenkin lähemmäs viisi tuhatta ammatinharjoittajaa, Pitkänen sanoo STT:lle.

- Tämä (ylilaskuttaminen) on todella harvinaista, ja kyse on yksittäistapauksista. Totta kai jokainen on liikaa, hän lisää.

Joissain vakavammissa tapauksissa Terveystalo on päättänyt yhteistyösuhteen ammatinharjoittajaan.

- Terveystalolla on nollatoleranssi ylilaskutukseen, ja epäilyn varmistuessa yhteistyösuhde ammatinharjoittajaan päätetään aina.

Pitkäsen mukaan tapauksissa, joissa virheellisesti laskutettu tapahtuma pystytään yksilöimään, asiasta ilmoitetaan asiakkaille ja hyvitetään täysimääräisesti laskut.

TERVEYSTALO on päättänyt yhteistyösuhteita eli kansankielellä antanut lääkäreille potkuja, mutta se ei ole silti tehnyt poliisille rikosilmoitusta epäilyistä.

Syynä on Pitkäsen mukaan muun muassa se, että tapahtumia on vaikea yksilöidä. Laskutusprofiilin poikkeamat pystytään havaitsemaan, mutta on erittäin vaikea osoittaa, mihin tapahtumaan, asiakkaaseen tai potilaaseen on todellisuudessa käytetty vähemmän aikaa kuin on laskutettu.

- Tämä perustuu molemminpuoliseen luottamukseen, hän painottaa.

Pitkäsen mukaan yksittäisen tapauksen kohdalla ei pystytä varmuudella sanomaan, kuinka monta minuuttia lääkäri on vastaanotolla käyttänyt.

Meitä sitovat myös terveysalaa koskevat tiukat tietosuojasäännökset, hän sanoo.

- Toisaalta me ryhdymme toimenpiteisiin todella varhaisessa vaiheessa ja matalalla kynnyksellä, joten tähän mennessä emme olla katsoneet, että rikosoikeudellinen kynnys ylittyisi.