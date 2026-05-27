Työmarkkinat

27.5.2026 12:32 ・ Päivitetty: 27.5.2026 12:32

Terveystalo: yhtiö vähentää noin 85 tehtävää

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Heikosta markkinatilanteesta kärsivä Terveystalo on saanut päätökseen huhtikuussa käynnistyneet muutosneuvottelut.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Neuvotteluiden seurauksena yhtiö vähentää noin 85 tehtävää. Lisäksi 34 ihmistä lomautetaan toistaiseksi ja lähes 400 ihmistä lomautetaan kahdeksi viikoksi tämän vuoden aikana, yhtiö kertoo.

Alkuperäinen arvio vähennystarpeesta oli enintään 110 tehtävää.

Terveystalo sanoo, että Suomen terveyspalveluiden markkina- ja kysyntätilanne on ollut jo pidempään poikkeuksellisen heikko.

