Teslan myynti sukelsi myös Suomessa: sattumaa vai Elon Musk -allergiaa?

Asiantuntijat pitävät mahdollisena, että Elon Muskin poliittinen toiminta näkyisi myös Suomessa hetkellisesti Tesla-autojen kysynnässä. Silti kuluttajien muisti on lyhyt: Teboil-boikotitkaan eivät kestäneet kovin pitkään. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Maailman rikkain ihminen Elon Musk on heittäytynyt mukaan Yhdysvaltain politiikkaan presidentti Donald Trumpin lähipiiriin.

Voiko tällä olla yhteys siihen, että Muskin johtaman Teslan sähköautojen myynti on supistunut selvästi niin Suomessa, muissa Pohjoismaissa kuin muualla Euroopassakin?

Suomessa ensirekisteröitiin tämän vuoden tammikuussa vain 58 Teslaa. Viime vuoden tammikuussa määrä oli 169, joten alkuvuonna myynti väheni 66 prosenttia vuoden takaisesta.

Koko viime vuonna Suomessa ensirekisteröitiin Tesloja runsaat 3 700, kun toissa vuonna vastaava lukema oli yli 6 100.

- Aika vahva hypoteesi (olettamus) on, että Muskin poliittisella aktiivisuudella ja Teslan myynnin hupenemisella on keskinäinen yhteys. Musk on saanut niin paljon huomiota ja hänen profiilinsa on muuttunut niin dramaattisesti, että mainehaitta saattaa vaikuttaa automyyntiin, arvioi boikotteihin perehtynyt yliopistotutkija Essi Pöyry Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksesta.

Pöyry muistuttaa, että aiemmin Musk nähtiin innovaattorina, ennakkoluulottomana keksijänä ja autoalan uudistajana.

- Lisäksi ehkä ajateltiin, että hän on sähköautojen tekijänä ympäristöystävällinen. Muskin tulo poliittiseksi toimijaksi, joka vaikuttaa konservatiivisella kentällä, on aika iso muutos. Tämä ristiriita varmasti vaikuttaa tosi moniin kuluttajiin, Pöyry sanoo STT:lle. Lisää aiheesta Näin Trump ja Musk mylläävät Yhdysvaltoja mieleisekseen

Yhdysvalloissa Teslan omistajien keskuudessa on noussut myyntihitiksi uusi puskuritarra, kertoo Tekniikan Maailma.

Tarrassa lukee ”Ostin tämän ennen kuin Elonista tuli kahjo” (I bought this before Elon went crazy). Tekstitarraa on nähty jopa Suomessa.

LIIKENNESOSIOLOGIAAN erikoistunut tohtori Kalle Toiskallio Liikennesuunnittelun Seurasta myöntää, että Muskin uusi poliittinen rooli voi olla eräs tekijä, joka vaikuttaa Teslojen kauppaan.

Sen vaikutus ei kuitenkaan ole välttämättä ratkaiseva.

- Toinen tekijä on se, että sähköautoissa alkaa olla jo tarjontaa. Kiinalaisen sähköautotuotannon lisäksi eurooppalaiset sähköautot alkavat olla hintaluokissa, jotka alkavat kolmosella tai nelosella. Teslan pioneerin rooli ja sen tuoma etumatka alkavat olla ohi, Toiskallio sanoo STT:lle.

Muutos on myös se, että sähköautoja ilmaantuu nyt myyntiin myös käytettyinä.

- Suomessa käytettyjä autoja myydään vuosittain noin 400 000, kun uusia ostetaan parhaimmillaankin vain runsaat 100 000.

Liikennealan erityisasiantuntija Raimo Tengvall Auto-Inno oy:stä täydentää, että Teslan uusien autojen myyntiä saattaa tällä erää suojata eräs piirre. Juuri myyntiin tulleella Tesla Model Y -mallilla ei ole Tengvallin mukaan aivan samanlaisia kilpailijoita muiden valmistajien mallistoissa.

JOS POLITIIKKAAN meno on herättänyt boikottihenkeä Tesla-ostajissa, onko Muskilla mitään syytä olla asiasta huolissaan?

- Tutkimuksissa on havaittu, että kuluttajien järjestäytyminen tehokkaaseen boikottiin on tosi vaikeaa. Mutta Teslan tapauksessa kuluttajien ei tarvitse edes keskustella keskenään, että ryhdytäänkö boikottiin. On ikään kuin niin selkeä valinta olla ostamatta Teslaa tässä tilanteessa, jossa Musk näyttäytyy jopa maailmanjärjestystä uhkaavana hahmona, Pöyry sanoo.

Hänen mukaansa osassa tapauksista boikotit voivat olla sitkeähenkisiä, mutta useammin kuluttajat ovat pikemminkin lyhytmuistisia.

- Osa boikoteista on hyvin lyhytkestoisia ja ikään kuin ailahtelevaisia. Näiden vaikutus yrityksen tulokseen tai menestykseen jää hyvin pieneksi, Pöyry kertoo.

Sen sijaan pitkäkestoinen boikotti voi olla kohteena olevalle yritykselle raskas.

- Hyvä esimerkki Suomessa on viime ajoilta Teboilin tilanne. Yritys on venäläisomisteinen. En kutsuisi sanattomaksi sopimukseksi, mutta niin monelle suomalaiselle Venäjän nykypolitiikka on hyvin olennaisella tavalla asia, jota ei haluta tukea. Tällaisessa tapauksessa boikotin vaikutus on suuri, eikä protestin taustalla tarvitse olla ketään organisaattoria.

Teksti: STT / Pertti Mattila