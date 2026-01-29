Talous
29.1.2026 09:28 ・ Päivitetty: 29.1.2026 09:28
Teslan tulos romahti 60 prosenttia – Muskille silti biljoonan dollarin palkkiopotti
Sähköautoja valmistavan Teslan loka-joulukuun tulos laski 61 prosenttia vuoden takaisesta, yhtiö kertoi keskiviikkona.
Teslan tulos oli 840 miljoonaa dollaria, kun se oli vuotta aiemmin 2,1 miljardia. Liikevaihto laski kolmisen prosenttia ja oli nyt 24,9 miljardia dollaria.
Aiempaa heikompaa tulosta oli osattu odottaa, sillä Tesla oli jo ilmoittanut ajoneuvotoimitusten vähentyneen aiemmasta.
Tulosjulkistuksensa yhteydessä yhtiö listasi lisäsyiksi muun muassa tekoälyinvestointien kasvun sekä korkeampien tullimaksujen aiheuttamat haitat.
Julkistuksen yhteydessä Tesla kertoi lisäksi, että se solmi 16. tammikuuta sopimuksen kahden miljardin dollarin investoinnista toimitusjohtajansa Elon Muskin xAI-tekoälyhankkeeseen.
Koko viime vuoden osalta Teslan tulos oli noin 3,8 miljardia dollaria, ja laskua edeltävään vuoteen oli 46 prosenttia. Liikevaihto laski kolme prosenttia 94,8 miljardiin.
TESLAN vuotta 2025 leimasi erityisesti Muskin rooli Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinnossa, jonka osana hän teki mittavia leikkauksia liittovaltion virastoihin. Muskin toimet ovat johtaneet muun muassa Tesla-boikotteihin.
Kaikesta huolimatta Teslan osakkeenomistajat järjestivät marraskuussa äänestyksen, jossa Muskille hyväksyttiin järisyttävän kokoinen palkkapaketti.
Paketissa on määritelty muun muassa tavoitteita Teslan markkina-arvon kasvulle. Jos yhtiö pääsee kaikkiin tavoitteisiin, Musk saa palkkiona Teslan osakkeita yhteensä noin biljoonan eli tuhannen miljardin dollarin edestä.
Maailman rikkain ihminen Musk on Teslan suurin yksittäinen omistaja, mutta hän ei omista enemmistöä osakkeista.
Teslan osakkeen arvo nousi jyrkästi viime vuoden jälkimmäisellä puoliskolla sen jälkeen, kun Musk jätti Trumpin hallinnon. Kasvua eivät suitsineet myöskään yhtiön aiempaa heikommat tulokset, jotka ovat sijoittajien mukaan toisarvoisia yhtiön väitetyn kasvupotentiaalin rinnalla.
Keskiviikkona Teslan osakkeen arvo oli noin kolmen prosentin nousussa jälkipörssissä.
