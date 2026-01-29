Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

29.1.2026 09:28 ・ Päivitetty: 29.1.2026 09:28

Teslan tulos romahti 60 prosenttia – Muskille silti biljoonan dollarin palkkiopotti

BENOIT DOPPAGNE / AFP / LEHTIKUVA
Teslan mukaan autojen heikon kysynnän lisäksi tulosta painoivat muun muassa investoinnit Elon Muskin tekoälyhankkeeseen sekä korkeammat tullimaksut.

Sähköautoja valmistavan Teslan loka-joulukuun tulos laski 61 prosenttia vuoden takaisesta, yhtiö kertoi keskiviikkona.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Teslan tulos oli 840 miljoonaa dollaria, kun se oli vuotta aiemmin 2,1 miljardia. Liikevaihto laski kolmisen prosenttia ja oli nyt 24,9 miljardia dollaria.

Aiempaa heikompaa tulosta oli osattu odottaa, sillä Tesla oli jo ilmoittanut ajoneuvotoimitusten vähentyneen aiemmasta.

Tulosjulkistuksensa yhteydessä yhtiö listasi lisäsyiksi muun muassa tekoälyinvestointien kasvun sekä korkeampien tullimaksujen aiheuttamat haitat.

Julkistuksen yhteydessä Tesla kertoi lisäksi, että se solmi 16. tammikuuta sopimuksen kahden miljardin dollarin investoinnista toimitusjohtajansa Elon Muskin xAI-tekoälyhankkeeseen.

Koko viime vuoden osalta Teslan tulos oli noin 3,8 miljardia dollaria, ja laskua edeltävään vuoteen oli 46 prosenttia. Liikevaihto laski kolme prosenttia 94,8 miljardiin.

TESLAN vuotta 2025 leimasi erityisesti Muskin rooli Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinnossa, jonka osana hän teki mittavia leikkauksia liittovaltion virastoihin. Muskin toimet ovat johtaneet muun muassa Tesla-boikotteihin.

Kaikesta huolimatta Teslan osakkeenomistajat järjestivät marraskuussa äänestyksen, jossa Muskille hyväksyttiin järisyttävän kokoinen palkkapaketti.

Paketissa on määritelty muun muassa tavoitteita Teslan markkina-arvon kasvulle. Jos yhtiö pääsee kaikkiin tavoitteisiin, Musk saa palkkiona Teslan osakkeita yhteensä noin biljoonan eli tuhannen miljardin dollarin edestä.

Maailman rikkain ihminen Musk on Teslan suurin yksittäinen omistaja, mutta hän ei omista enemmistöä osakkeista.

Teslan osakkeen arvo nousi jyrkästi viime vuoden jälkimmäisellä puoliskolla sen jälkeen, kun Musk jätti Trumpin hallinnon. Kasvua eivät suitsineet myöskään yhtiön aiempaa heikommat tulokset, jotka ovat sijoittajien mukaan toisarvoisia yhtiön väitetyn kasvupotentiaalin rinnalla.

Keskiviikkona Teslan osakkeen arvo oli noin kolmen prosentin nousussa jälkipörssissä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Politiikka
29.1.2026
Selvitys: Suomi halusi uskoa Putinin Venäjästä hyvää – liian pitkään
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
28.1.2026
Tutkija: Saamelaiskiistat olivat Lapin poliitikoille väline maakunnan etujen ajamiseen
Lue lisää

Rolf Bamberg

Elokuva
28.1.2026
Arvio: Murheesta nousee Hamlet – erään tragedian syntyä spekuloiva Chloé Zhoen elokuva ravistelee tunteita syvältä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU