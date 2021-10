THL ei suosittele toistaiseksi Modernan koronarokotetta alle 30-vuotiaille miehille

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ohjeistaa, että Modernan Spikevax-koronarokotetta ei jatkossa anneta alle 30-vuotiaille miehille kohonneen sydänlihastulehdusriskin vuoksi. DEMOKRAATTI Demokraatti

Asiasta kertoi johtaja Mika Salminen (kuvassa) THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön koronatilannekatsauksessa. Salminen tiedotti asiasta alustavasti ja kertoi, että THL kertoo asiasta tarkemmin myöhemmin tänään.

– Pohjoismaisessa tutkimuksessa, jossa on ollut mukana Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska, on havaittu, että Modernan Spikevaxin saaneilla alle 30-vuotiailla miehillä on hieman korkeampi riski kuin muilla saada sydänlihastulehdus. Suurin osa näistä sydänlihastulehduksista on lieviä, ohimeneviä, muutaman päivän seurannalla itsekseen ohimeneviä, mutta kuitenkin tämä riski on olemassa, Salminen kertoi.

Salmisen mukaan sydänlihastulehduksen riski on selvästi keskittynyt miehiin, ja suurin riski on nuorilla miehillä toisen rokoteannoksen jälkeen. Suomessa rokotteen sydänlihastulehdustapauksia on ollut vähemmän kuin esimerkiksi Norjassa, Salminen kertoi.

Salminen muistutti, että sydänlihastulehduksia ilmenee väestössä erilaisten infektioiden seurauksena jatkuvasti ja myös koronatauti lisää sydäntulehduksen riskiä.

– Nyt kuitenkin tämän perusteella ja varovaisuusperiaatteen takia, ja kun meillä on muita vaihtoehtoisia rokotteita tarjolla, THL ohjeistaa tällä hetkellä, että jatkossa tätä Modernan Spikexavia ei pitäisi antaa alle 30-vuotiaille miehille toistaiseksi, vaan silloin käytetään ainoastaan tätä toista Biontech-Pfizerin rokotetta.

Salmisen mukaan jos ensimmäinen rokote on ollut Modernaa, voidaan toisena rokotteena käyttää Biontech-Pfizerin Comirnatya.

– Korostaisimme tässä, että yhä on erittäin tärkeä ottaa toinen annos, jotta saadaan täysi suoja vakavaa tautia vastaan, Salminen sanoi.