28.10.2025 08:34 ・ Päivitetty: 28.10.2025 08:34
THL: Huumeiden yliannostukseen kuoli viime vuonna yli 200 henkilöä
Viime vuonna huumemyrkytyksiin eli huumausaineiden yliannostuksiin kuoli 209 ihmistä, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisemista vainajien oikeuskemiallisten tutkimusten tuloksista.
Asiasta tiedottivat tiistaina useat päihdealan järjestöt.
Viime vuonna huumemyrkytykseen kuolleista noin viidesosa oli alle 25-vuotiaita nuoria.
Päihdetyötä tekevät järjestöt sanovat tiedotteessa olevansa vakavasti huolissaan päihdehuollon nykytilasta Suomessa.
Vuonna 2023 huumemyrkytyksiin kuolleita oli THL:n tilaston mukaan ennätyksellisen suuri määrä, 253 ihmistä. Vuonna 2022 luku oli 192.
