Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

28.10.2025 08:34 ・ Päivitetty: 28.10.2025 08:34

THL: Huumeiden yliannostukseen kuoli viime vuonna yli 200 henkilöä

iStock

Viime vuonna huumemyrkytyksiin eli huumausaineiden yliannostuksiin kuoli 209 ihmistä, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisemista vainajien oikeuskemiallisten tutkimusten tuloksista.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asiasta tiedottivat tiistaina useat päihdealan järjestöt.

Viime vuonna huumemyrkytykseen kuolleista noin viidesosa oli alle 25-vuotiaita nuoria.

Päihdetyötä tekevät järjestöt sanovat tiedotteessa olevansa vakavasti huolissaan päihdehuollon nykytilasta Suomessa.

Vuonna 2023 huumemyrkytyksiin kuolleita oli THL:n tilaston mukaan ennätyksellisen suuri määrä, 253 ihmistä. Vuonna 2022 luku oli 192.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Tiede ja teknologia
27.10.2025
Suomalaiskomissaari Demokraatille: ”Tekoälyn vinoutuminen pitää estää säätelyllä”
Lue lisää

Simo Alastalo

Ulkomaat
27.10.2025
BBC: Isis yrittänyt kaapata poikia al-Holilta – UM:n Tanner Demokraatille: Valtaosa suomalaisista edelleen leirillä
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
27.10.2025
Arvio: Suomi ei ollut valmis omalaatuiseen ja yliherkkään Helvi Juvoseen
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU