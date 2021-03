THL ja STM: Uusien koronatapausten määrät laskivat viime viikolla ensimmäistä kertaa sitten helmikuun puolivälin jälkeen alkaneen nousun

THL ja STM kertovat tiedotteessaan, että viikolla 11 todettujen uusien koronatapausten määrät hieman laskivat ensimmäistä kertaa sitten helmikuun puolivälin jälkeen alkaneen nousun. Vaikka epidemian valtakunnallinen kasvu on toistaiseksi tasaantunut, tartuntoja todetaan edelleen hyvin runsaasti. Eniten niitä on eteläisessä ja lounaisessa Suomessa. Maaliskuun aikana kuormitus erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla on kasvanut ja tehohoidon tarve on lisääntynyt huomattavasti.