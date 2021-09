THL ja STM: Valtaosa sairaalahoitoa tarvitsevista koronapotilaista on rokottamattomia – yli 67 % 12 vuotta täyttäneistä on saanut kaksi rokoteannosta

Suomessa rokotusten kohdeväestöstä, eli 12 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista, 83 prosenttia on saanut vähintään ensimmäisen rokoteannoksen, ja 67 prosenttia kaksi rokoteannosta. Toisen annoksen rokotuskattavuus on kaikissa yli 60-vuotiaiden ikäryhmissä yli 86 prosenttia. Ikäryhmässä 50–59-vuotta kattavuus on jo lähes 82 prosenttia ja 40–49-vuotiailla yli 73 prosenttia. DEMOKRAATTI Demokraatti

Asiasta tiedottavat THL ja STM.

Tähän mennessä annetut rokotukset suojaavat erittäin hyvin ikääntyneitä sekä niitä vakavalle taudille alttiita, joiden sairastumisen riski on korkein. Jo yksi rokotuskerta on vähintään puolittanut ilmaantuvuuden kussakin ikäryhmässä. Verrattuna rokotettuihin henkilöihin, rokottamattomalla on selvästi suurempi riski saada tartunta ja myös oireinen koronavirustauti.

Kahden viimeksi kuluneen viikon aikana (6.–19.9.) uusia koronavirustartuntoja ilmaantui 107 sataatuhatta asukasta kohden, mikä on 27 prosenttia vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana, jolloin tartuntoja ilmaantui 146 sataatuhatta asukasta kohden. Tapausmäärien lasku jatkuu, viikolla 37 todettiin 2 788 tartuntaa, kun edellisellä viikolla tartuntoja todettiin 3 130.