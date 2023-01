THL jättää Twitterin, mitä tekee eduskunta? – näin kommentoi viestintäjohtaja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kertonut vetäytyvänsä toistaiseksi pikaviestipalvelu Twitteristä. Syynä on Twitter-viestien yleinen asiattomuus ja väärän tiedon leviäminen. Johannes Ijäs Demokraatti

Eduskunnan tieto- ja viestintäjohtaja Rainer Hindsberg muotoilee Demokraatille, että eduskunnassakin on pantu merkille Twitterissä tapahtuneet muutokset.

– Jossain määrin ne antavat aihetta seurata tilannetta, mutta toistaiseksi meillä ei ole ollut konkreettista esitystä omassa työskentelyssämme siitä, että me lähdemme Twitteristä. Mutta selkeästi seurataan ja voi sanoa, että olemme myös valtionhallinnossa kollegoiden kanssa keskustelleet, että on syytä seurata tätä.

Hindsberg toteaa, että Twitterin johto on vaihtunut.

– Minä arvioin tilannetta sillä tavalla, että Twitterin johtaminen oli ehkä paremmin ennakoitavissa aikaisemmin eli siihen on tullut joitakin epävarmuuden elementtejä, joka edellyttää, että me seuraamme asiaa.

TWITTERIN omistaa tällä hetkellä yrittäjä ja miljardööri Elon Musk.

Hindsberg sanoo, ettei eduskunnassa ole havaittu, että esimerkiksi trollien kirjoittelu olisi lisääntynyt sen tileillä.

– Emme me mitään sellaista ole havainneet, mutta jos Twitterin tapa toimia muuttuu radikaalisti, tällaistakin voi tapahtua. Toistaiseksi emme ole sellaisia havainneet, mutta sen takia seuraamme tilannetta.

Jos eduskunta päättäisi lakkauttaa virallisen Twitter-tilinsä, miten prosessi käytännössä etenisi? Hindsberg toteaa, että hän käytännössä asiaa ensin pohtisi ja todennäköisimmin ankkuroisi sen jälkeen päätöksen laajasti eli keskustelisi esimerkiksi eduskunnan kanslian johtoryhmässä asiasta.

– Ja vähintäänkin informoisin puhemiehistöä. Mutta tämä ei ole tällä hetkellä ajankohtaista.

TÄLLÄ HETKELLÄ eduskunnan tiedotuksessa ei käydä Hindsbergin mukaan aktiivista keskustelua siitä, että omasta Twitter-tilistä luovuttaisiin.

– Se on meille toistaiseksi hyödyllinen työkalu. Me toivomme, että se säilyy sellaisena. Se on vakiintunut osa meidän keinovalikoimaamme viestiä ulospäin. Meidän näkökulmastamme olisi kaikkein helpointa, että se säilyisi sellaisena.