THL julkisti korutonta tietoa lastensuojelusta – “Pohjanmaalta on viestitty, että tilanteen vakavuus ymmärretään”

Lainmukainen lastensuojelun järjestäminen onnistuu vain Etelä-Karjalassa ja Helsingissä, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreesta tilastosta.

Lastensuojelun henkilöstömitoitusta tiukennettiin vuoden 2024 alussa niin, että yhdellä sosiaalityöntekijällä voi olla asiakkaana enintään 30 lasta. Aiemmin luku oli 35.

Tiukennuksen takia lain vaatimuksiin kykeni yhä harvempi hyvinvointialue.

- Vaikka tilastot tarjoavat vain kapean ikkunan lastensuojelun laatuun, kertovat ne kuitenkin siitä, että alueet eivät kykene takaamaan lastensuojeluasioiden käsittelyä edes lainmukaisten aikarajojen ja asiakasmäärien raameissa, kertoo THL:n kehittämispäällikkö Martta Forsell tiedotteessa.

TILASTON mukaan huolestuttavin tilanne on Pohjanmaalla, missä kaikilla lastensuojelun sosiaalityöntekijöillä ylittyi enimmäisasiakasmäärä.

Alueen sosiaalityöntekijöillä oli keskimäärin 48 asiakasta, minkä lisäksi lakisääteiset käsittelyajat ylittyivät jopa kolmanneksella asiakkaista.

- Pohjanmaalta on viestitty, että tilanteen vakavuus ymmärretään. Alue pyrkii pitkäjänteisiin ratkaisuihin rekrytoimalla lisää päteviä sosiaalityöntekijöitä ja välttämällä vuokratyövoiman käyttöä, Forsell sanoo.

ASIAKASMÄÄRÄN tiukemmalla mitoituksella on THL:n mukaan kääntöpuolensa. Joillakin hyvinvointialueilla kaikki lastensuojelun tarpeessa olevat lapset eivät saa heti omaa nimettyä sosiaalityöntekijää ja syntyy niin kutsuttua jonottamista.

THL:n selvityksen mukaan oma sosiaalityöntekijä kyettiin nimeämään heti noin puolella alueista.

- Nykyisen kaltaisella vastuusosiaalityöntekijän työnkuvalla 30 lasta on edelleen suuri määrä. Mitoitus on ilmeisesti vähentänyt todellisia ylilyöntejä ja asiakasmäärään kiinnitetään nyt huomioita, mikä on tärkeää, pohtii THL:n kehittämispäällikkö Laura Yliruka tiedotteen mukaan.

Keski-Suomessa, Vantaa-Keravalla ja Varsinais-Suomessa oman sosiaalityötyötekijän nimeämistä jouduttiin tyypillisesti odottamaan. Odotusajat vaihtelivat joistain päivistä jopa kuukausiin.

THL:n mukaan Vantaa-Keravalla on erikseen perustettu tiimi vastamaan omaa sosiaalityöntekijää odottavien lasten tarpeisiin ja Keski-Suomessa vastaavaa toimintaa ollaan laajentamassa.

Varsinais-Suomessa lastensuojelua odottavalle lapselle voidaan tarpeen vaatiessa nimetä sosiaalityöntekijä, jolla jo ylittyy enimmäisasiakasmäärä.

Ylirukan mukaan hyvinvointialueet ovat vaikeuksista huolimatta halukkaita löytämään kestäviä ratkaisuja lapsiperheiden tueksi yhdessä THL:n kanssa.