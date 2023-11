THL: Koronan kotitestin tulokseen kannattaa suhtautua varauksella

Koronatartunnan kotitestin tulokseen kannattaa suhtautua varauksella, toteaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

THL:n johtava asiantuntija Niina Ikonen kertoo, että kotona tehtävä antigeenitesti tunnistaa virustartunnan parhaiten, kun oireiden alusta on kulunut vain muutama päivä.

- Negatiivinen testitulos ei kerro varmuudella, että kyseessä ei ole virus, jota testillä on haettu. Tärkeää on, että jos on oireita, tauti sairastetaan kotona ja vältetään mahdollisuuksien mukaan ulkopuolisia kontakteja, Ikonen painottaa THL:n tiedotteessa.

Influenssa, flunssa ja korona ovat hengitystieinfektioita, joita ei voi erottaa toisistaan oireiden perusteella. Oireina voi olla esimerkiksi kurkkukipua, nuhaa, yskää ja kuumetta, ja ne saattavat vaihdella lievistä vakaviin. Taudinaiheuttaja voidaan varmistaa laboratoriotestillä.