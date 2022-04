THL: Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on pysynyt korkeana

Koronavirusepidemia ei edelleenkään osoita laantumisen merkkejä Suomessa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja sosiaali- ja terveysministeriö tiedottavat. DEMOKRAATTI Demokraatti

Viime sunnuntaina erikoissairaanhoidossa oli yhteensä 425 koronapotilasta, joista 44 oli teho-osastoilla ja 381 muilla vuodeosastoilla. Teho-osastoilla hoidettavien potilaiden määrä väheni tammikuun lopulla ja on pysynyt sen jälkeen noin 30-50 potilaan tasolla.

Erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa hoidettavien potilaiden kokonaismäärä on pysytellyt korkealla tasolla vuodenvaihteesta 2021−2022 asti.

– Rokotukset suojaavat vakavammilta tautimuodoilta edelleen hyvin. Ihmisten omaehtoiset toimet ovat tärkeitä tartuntojen ehkäisyssä, tiedotteessa todetaan.

Uusien tehohoitopotilaiden määrä on samaa tasoa kuin kahden edeltävän viikon aikana, jolloin tehohoitoon päätyi 81 potilasta. Keskiviikkona 6. huhtikuuta erikoissairaanhoidossa olevista potilaista noin kolmannes oli hoidossa ensisijaisesti muun syyn kuin koronavirustaudin vuoksi. Tehohoidossa olevien potilaiden vastaava osuus oli noin neljännes.

Keskiviikkona 6. huhtikuuta perusterveydenhuollossa oli yhteensä 591 koronapotilasta. Perusterveydenhuollossa olevien potilaiden määrä kasvoi jyrkästi vuodenvaihteen 2021−2022 aikana. Tammi-helmikuussa potilaiden määrä pysyi korkealla tasolla, ja on maaliskuun aikana kasvanut entisestään. Keskiviikkona 6. huhtikuuta noin kolmannes perusterveydenhuollon osastoilla hoidettavista koronapotilaista oli hoidossa ensisijaisesti muusta syystä.

Koronakuolemia ilmoitettu yhteensä 3 252.

Koronavirustartuntaan liittyviä kuolemia oli sunnuntaihin 3. huhtikuuta mennessä ilmoitettu Tartuntatautirekisteriin yhteensä 3 252. Viimeisen kahden viikon aikana (21.3.-3.4.) menehtyneitä on kirjattu 406, kun edeltävän kahden viikon aikana kuolemia kirjattiin 275.

Koko epidemian aikana menehtyneiden keski-ikä on 83 vuotta. Koronaan liittyvien kuolemien määrä on kasvanut tartuntojen levitessä laajasti myös ikääntyneiden keskuudessa.

Suomessa 18 vuotta täyttäneistä yli 87 prosenttia on saanut vähintään kaksi koronarokoteannosta ja 63 prosenttia kolme rokoteannosta. 60 vuotta täyttäneistä 85 prosenttia on saanut kolme rokoteannosta. Yli 80-vuotiaista kolme rokoteannosta saaneista 18 prosenttia on saanut myös neljännen annoksen. Rokotukset suojaavat vakavammilta tautimuodoilta edelleen hyvin.

Tämän ja viime viikon aikana kerättyjen jätevesinäytteiden perusteella koronaviruksen RNA:n kokonaismäärä Suomen jätevesissä on edelleen korkealla tasolla.

Epidemiaa torjutaan paikallisin ja alueellisin kohdennetuin toimin. Rajoitusten kevennyttyä korostuvat ihmisten omaehtoiset toimet tartuntojen leviämisen estämiseksi, kontaktien välttäminen sairaana, kotitestaus ja mahdollisimman korkea rokotuskattavuus.