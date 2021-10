THL: Suomessa 1 732 uutta koronatartuntaa – sairaalassa olevien koronapotilaiden määrä nousussa

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden yhteismäärä on noussut perjantaista kymmenellä ihmisellä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Suomessa on nyt sairaalahoidossa 215 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunutta, joista tehohoidossa on 34.