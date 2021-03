THL: Suomessa on todettu 640 uutta koronavirustartuntaa

Suomessa on todettu 640 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 1 136 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhteensä tartuntoja on koko pandemian aikana todettu Suomessa nyt 72 713.

Ylivoimaisesti korkein ilmaantuvuusluku on edelleen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella, jossa on viimeisten kahden viikon aikana todettu lähes 345 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Seuraavaksi suurin luku on Varsinais-Suomen 259. Pienin ilmaantuvuusluku on Keski-Pohjanmaalla (14,2). Koko maan ilmaantuvuusluku on nyt 171,8.

STT siirtyi maanantaina käyttämään THL:n raportointiviiveet huomioon ottavaa laskentatapaa kahden viikon tartuntaluvuissa aiemman päivittäin raportoiduista luvuista lasketun tartuntamäärän sijaan.

Kokoontumisrajoitukset jatkuvat Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (avi) on päättänyt jatkaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajoittamista Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntien alueilla.

Yli kuuden ihmisen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen kieltoa jatketaan 26. huhtikuuta asti. Määräys koskee sekä sisätiloissa että rajatuissa ulkotiloissa järjestettäviä tapahtumia.

Kokoontumisrajoitukset pidetään ennallaan, koska epidemiatilanne on vaikeutunut erityisesti Varsinais-Suomessa, avi perustelee päätöstään tiedotteessa. Satakunnassa tilanne on tällä hetkellä hieman aiempaa parempi, mutta riski epidemian nopealle leviämiselle on avin mukaan edelleen suuri.