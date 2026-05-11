THL ymmällään: abortin uusijoiden määrä kasvaa

Suomessa tehtiin viime vuonna yli 9 000 raskaudenkeskeytystä, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastoraportista. Määrä kasvoi edeltävästä vuodesta lähes neljä prosenttia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Raskaudenkeskeytysten määrä on kasvanut vuodesta 2022 asti. Vielä 2010-luvulla keskeytysten määrä oli laskenut pitkään.

THL:n johtavan asiantuntijan Anna Heinon mukaan jo useamman vuoden jatkunut keskeytysten määrän nousu on huolestuttavaa, vaikka kasvu onkin vielä maltillista.

- Asiaan tulee reagoida aktiivisesti, jotta keskeytysten määrä saataisiin käännettyä uudelleen laskuun, Heino sanoo tiedotteessa.

JOSTAIN SYYSTÄ myös uusintakeskeytysten määrä on kasvussa. THL:n mukaan viime vuonna useampi kuin joka kolmas raskaudenkeskeytyksistä tehtiin henkilöille, joille oli tehty vähintään yksi keskeytys jo aiemmin.

Viime vuonna raskautensa keskeyttäneistä lähes kymmenyksellä edellinen raskaus oli päättynyt keskeytykseen viimeisen kahden vuoden sisällä.

Samana tai edellisenä vuotena raskautensa keskeyttäneiden osuus kaikista raskautensa keskeyttäneistä on THL:n mukaan kasvanut viime vuosina reippaasti.

- Nämä henkilöt ovat olleet lähiaikoina terveydenhuollon palveluiden piirissä, eikä raskaudenehkäisyä ole silti saatu jostain syystä kuntoon, sanoo THL:n Heino.

Viime vuonna eniten keskeytyksiä tehtiin 20-24-vuotiaille ja 25-29-vuotiaille naisille. Pääsyy sille, miksi raskaudenkeskeytykset vähenivät vielä 2000-luvulla oli THL:n mukaan alle 20-vuotiaiden keskeytysten vähenemisestä.

Viime vuosina nuorten keskeytysten määrä on kuitenkin tasaantunut eikä väheneminen ole enää jatkunut.

VIELÄ EI tiedetä, mistä viime vuosien kasvu raskaudenkeskeytyksissä tarkalleen johtuu. THL:n mukaan mahdollisia selittäviä tekijöitä on kuitenkin useita.

- Keskeytysten määrään vaikuttavat muun muassa ehkäisyn saatavuus ja hinta, palvelujärjestelmän toimivuus sekä henkilöiden omat elämäntilanteet, Heino sanoo tiedotteessa.

Heinon mukaan terveydenhuollossa pitäisi kiinnittää huomiota erityisesti raskauden ehkäisypalveluihin, mikäli keskeytysten määrää halutaan vähentää. Hyvinvointialueet voisivat esimerkiksi tarjota maksuttomia, pitkäkestoisia ehkäisymenetelmiä raskaudenkeskeytysten torjumiseksi.

Teksti: STT / Aliisa Uusitalo