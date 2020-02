THL:stä tyrmäys: ”Maahantulon yhteydessä toteutettavat terveystarkastukset ovat erittäin tehoton tapa löytää tapauksia”

Suomessa on tähän mennessä tutkittu noin 30 ihmistä mahdollisen koronavirustartunnan takia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkärin Taneli Puumalaisen mukaan kaikissa tapauksissa epäilys tartunnasta ei ole ollut mitenkään erityisen vahva.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

– Osassa tapauksista terveydenhuolto on ehkä halunnut hyvin epätodennäköisessä tilanteessa lähinnä sulkea pois (koronatartunnan mahdollisuuden), Puumalainen sanoo STT:lle.

Puumalainen painottaa olevan tärkeää, että koronavirustestejä tehdään matalalla kynnyksellä. Oireita voivat olla yskä, kuume, kurkkukipu, päänsärky ja mahdollisesti hengenahdistus. Oireita voi olla yksi tai useampi.

– Jos palaa epidemia-alueelta Suomeen, ja 14 vuorokauden päästä tästä tulee äkillisen hengitystieinfektion oireita, pitäisi olla yhteydessä terveydenhuoltoon.

Testaukseen pitäisi hakeutua, jos oireita ilmenee sen jälkeen, kun on ollut kontaktissa varmistetun koronavirustapauksen kanssa. Puumalainen ei kuitenkaan lämpene idealle tarkastaa kaikkia mahdollisilta tautialueelta saapuvia.

– Maahantulon yhteydessä toteutettavat terveystarkastukset ovat erittäin tehoton tapa löytää tapauksia, Puumalainen sanoi illalla THL:n sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) yhteisessä tiedotustilaisuudessa.

”Suomessa terveydenhuolto valmistautunut”

Maailmanlaajuisesti valtaosa tautitapauksista on todettu Manner-Kiinassa. Puumalaisen mukaan on toki huolestuttavaa, että Etelä-Koreassa, Iranissa ja Italiassa on raportoitu paljon uusia tapauksia.

Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi Husista sanoo, että Suomessa, varsinkin yliopistosairaaloissa, on nostettu valmiutta tutkia ja hoitaa potilaita sekä analysoida näytteitä.

– Siinä mielessä viesti on rauhoittava, että Suomen terveydenhuoltojärjestelmä on valmistautunut tilanteeseen, Mäkijärvi sanoi tiedotustilaisuudessa.

Ulkomaanmatkoja suunnittelevien kannattaa Puumalaisen mukaan seurata esimerkiksi ulkoministeriön matkustustiedotteita ja tilannekuvaa THL:n verkkosivuilta.