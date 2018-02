”Tiesin, että Suomi menee sekaisin” – näin kävi, kun hoitajien selkänahasta ei voinutkaan repiä härskisti ylitöillä

Kunta-alan työehtosopimusten syntyä on vauhditettu ylityö- ja vuoronvaihtokielloilla. Eniten porua lähinnä on herättänyt hoitajaliittojen Tehyn ja Superin jäsenten laillinen työtaistelutoimi, joka alkoi tiistaiaamuna.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen ihmettelee monen median ja työnantajien asenteita. Hoitajia on syyllistetty siitä, että sairaanhoito on mennyt sekaisin ja jopa potilasturvallisuus olisi vaarassa.

– Tämä on jännää, sillä potilasturvallisuus on yksiselitteisesti työnantajan vastuulla. Ja me emme ole edes lakossa. Me teemme vuorot, jotka – huomio – työnantaja on määritellyt riittäviksi.

Rytkösen mukaan häneltä tiedusteltiin heti tiistaiaamuna, kun kiellot tulivat voimaan, mitä tapahtuu.

– Sanoin, että Suomi menee sekaisin. Tiesin tämän ennalta, koska tunnen oman alani. Sosiaali- ja terveysjärjestelmä on vuosikausia nojannut siihen, että meidän selkänahastamme revitään.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ilmoitti tiistaina alle yhdessä työvuorossa, että siellä vallitsee kaaos.

– Siihen meni 4,75 tuntia. Mitä se kertoo Suomen järjestelmästä? Se kertoo karua kieltään, että tämä on meille arkea, Tehyn puheenjohtaja huomauttaa valtavasta aliresurssoinnin tuloksesta.

Me emme ole lakossa.

Me teemme ne vuorot, mitkä on suunniteltu.

Eikö sen pitäisi riittää pyörittämään meidän järjestelmää? — Millariikka Rytkönen (@millaryt) 6. helmikuuta 2018

Rytkönen muistuttaa yhdestä tosiasiasta: Hoitajien ei ole pakko tehdä ylitöitä eikä vaihdella työvuoroja. Siihen ei ole koskaan velvoitetta.

– Tämä työtaistelutoimi ei muuta sitä tosiasiaa, että tämän pitäisi olla meidän normaalitilanteemme.

Hoitajia, niin tehyläisiä kuin superilaisia, on yritetty painostaa eri puolilla Suomea ylitöihin tai vuoronvaihtoihin. Rytkönen kuvailee yrityksiä tyypilliseksi työtaisteluun liittyväksi informaatiosodaksi.

– Olemme ohjeistaneet jäseniämme pitämään pään kylmänä ja ottamaan yhteyttä luottamusmieheen. Lait, asetukset ja määräykset ovat yksiselitteisesti meidän puolellamme.

Ylitöihin ei tarvitse suostua koskaan.

Tämä muistutukseksi niin jäsenistölle kuin työnantajallekin, joka laskee toimintansa pitkälti niiden varaan. Paras jäsenetu on oma #luottamusmies.

Jos et #tehy’läinen tiedä oikeuksiasi, voit aina kääntyä oman luotsikkasi puoleen!@Tehy_ry https://t.co/gPeT1HLiHT — Millariikka Rytkönen (@millaryt) 7. helmikuuta 2018

Niin Tehyn kuin Superin jäsenet ovat Rytkösen mukaan pitäneet todella hyvin pintansa.

Eilisiltana keskeytyneet kunta-alan työehtosopimusneuvottelut jatkuvat tänään näillä hetkillä. Keskeisenä palkansaajajärjestöjen ja kuntatyönantajan kiistana on erityisesti ollut lomarahaleikkausten hyvittäminen kuntapuolen työntekijöille.

Rytkönen aloittaa urakan ”ihan hyvillä fiiliksillä”.

– Istuimme eilen monta tuntia, eikä se ollut kahvinjuontia. Vaikka näkemykset työantajan kanssa ovat vielä kaukana toisistaan, oleellista on neuvotteluyhtyes, halu kuulla toisen näkemyksiä.

Tehyn vaatimukset ovat viime vuodesta pysyneet samoina: selkeät palkankorotukset, oma sopimus ja lomarahaleikkausten kompensaatio.

– Neuvotellaan niin pitkään kuin tarve vaatii. Toki meillä on valmius työtaisteluun ja tukitoimiin, Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen linjaa.